La Universidad Galileo de Guatemala propone a la USAL colaborar en un proyecto de alerta temprana para ríos

Las universidades de Salamanca y Galileo de Guatemala estudian posibles colaboraciones en recursos hídricos

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, se reunió este miércoles con una delegación de la Universidad Galileo de Guatemala para explorar futuras líneas de colaboración.

La delegación guatemalteca estaba compuesta por Freddy Armando Velásquez Girón, director del Proyecto SIMAT y del Laboratorio de Mecatrónica; Amilcar Josue Veliz Solares, director del laboratorio de electrónica y robótica industrial; e Isabella Elisa Velásquez Castillo y Lilian del Carmen Recinos Hernández, asistentes del Departamento de Imagen Pública.

Proyecto SIMAT y el papel clave del CIDTA

Durante el encuentro, los representantes de la Universidad Galileo presentaron al rector el Proyecto SIMAT, un sistema de monitoreo y alerta temprana para ríos.

Posteriormente, plantearon a Juan Manuel Corchado la posibilidad de establecer una colaboración directa con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la USAL. Esta alianza busca combinar el conocimiento tecnológico y de investigación de ambas instituciones para el desarrollo y aplicación del proyecto.