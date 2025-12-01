La Universidad Pontificia acoge la jornada 'Sumando Capacidades'

La UPSA ha acogido esta mañana la actividad 'Sumando Capacidades' la jornada, desarrollada en el marco de la Semana de la Discapacidad 2025, ha sido organizada por la Red Salamanca, grupo de entidades que fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en Salamanca.

El técnico de la Coordinación de Atención a la Discapacidad de la UPSA, Óscar Gonzalo, ha destacado la necesidad de que los estudiantes conozcan la discapacidad, al tiempo que ha subrayado la importancia de "saber atender a distintos colectivos desde el ámbito profesional en el que se están formando”.

Las once entidades (Fundaneed, Afim, Down Salamanca, Aspas, Retina Salamanca, Aspace, Once, Ariadna, Asperger Salamanca, Aviva y Sadap) han mostrado sus proyectos y acciones a los estudiantes universitarios con el deporte adaptado, productos cotidianos de apoyo y nuevas tecnologías para mejorar la comunicación, entre otros, con el objetivo de posibilitar el acceso al entorno, la participación e integración en la sociedad y fomentar su autonomía.

Paralelamente, varias organizaciones han realizado diversos talleres de sensibilización dirigidos a la comunidad universitari