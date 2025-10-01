La Universidad Pontificia de Salamanca acoge a más de 50 expertos internacionales en el Congreso sobre Santo Tomás de Aquino

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se convertirá en el epicentro del pensamiento tomista con la celebración del Congreso Internacional 'Santo Tomás de Aquino. 800 años de magisterio', que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre.

Durante tres días, más de medio centenar de expertos internacionales se reunirán en la UPSA para culminar un proceso de análisis y difusión del legado del Doctor Angélico que ha abarcado tres años de estudio por parte de investigadores de todo el mundo.

Inauguración y ponencias clave

La inauguración oficial del congreso se llevará a cabo este jueves, 2 de octubre, a las 9:30 horas, en el Aula Magna. El acto contará con la presencia del rector de la Università San Tommaso D' Aquino (Angelicum), Thomas Joseph White OP., el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPSA, Luis Alberto Rivas, y la coordinadora del encuentro, Idoya Zorroza Huarte.

Tras la ceremonia, el rector Thomas Joseph White ofrecerá la conferencia inaugural bajo el título 'La cruz como epifanía de Dios'.

El contenido del congreso se ha estructurado en tres grandes bloques temáticos para explorar la vigencia del filósofo y teólogo:

Tomás de Aquino y su tiempo: Explorará el contexto intelectual, político y social del siglo XIII y cómo el pensamiento de Aquino respondió a los desafíos de su época.

La proyección del pensamiento de Tomás de Aquino: Examinará cómo sus ideas han sido interpretadas y adaptadas a lo largo de los períodos históricos posteriores.

Tomás de Aquino: una propuesta actual: Abordará la relevancia del pensamiento de Aquino en el mundo moderno, con un enfoque crítico ante los desafíos filosóficos y políticos contemporáneos.

Este encuentro ha sido organizado en colaboración con una amplia red de instituciones internacionales y nacionales, incluyendo universidades de Montevideo, Navarra y Notre Dame, así como el Convento San Esteban PP. Dominicos de Salamanca.