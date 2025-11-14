La Universidad Pontificia de Salamanca celebra su Semana de la Ciencia con un día dedicado a la innovación y la experiencia sensorial

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se suma un año más a la Semana de la Ciencia en Castilla y León con una jornada repleta de actividades destinadas a acercar la innovación y la investigación a la sociedad. El próximo 14 de noviembre, la institución ofrecerá dos conferencias y un taller práctico dirigidos tanto a la comunidad universitaria como al público general.

La primera cita será a las 12:00 horas, con la conferencia virtual “Experiencias sensoriales en el punto de venta”, que abordará cómo las emociones y los sentidos influyen en el comportamiento del consumidor.

A continuación, a las 13:00 horas en la Facultad de Informática, se celebrará la charla “El futuro tecnológico que transformará el mundo”, destinada al público universitario y centrada en las tendencias que marcarán la próxima década digital.

La jornada concluirá con un taller presencial titulado “Revolución en la pista: el deporte alternativo ‘made in’ UPSA”, que tendrá lugar de 17:30 a 19:30 horas en el Pabellón del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe.

Estas actividades forman parte de la Semana de la Ciencia en Castilla y León 2025, una iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León y las universidades de la región para fomentar la divulgación científica y el pensamiento crítico entre la ciudadanía.