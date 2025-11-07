La Universidad Pontificia de Salamanca despliega una amplia programación en su Semana de la Ciencia

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se encuentra inmersa en una intensa programación de actividades en el marco de la XXIII Semana de la Ciencia de Castilla y León. Bajo el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 2024-2027, diversas facultades de la universidad han organizado exposiciones, talleres y conferencias dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al público general.

La Facultad de Comunicación centra la mirada en la claridad y la visualización

Las actividades de la Facultad de Comunicación comenzaron el pasado martes 28 de octubre con la inauguración de la exposición “Infografía y Comunicación Clara: 30 años de visualizaciones en El Mundo”, cedida por el diario y disponible en el Hall hasta el 11 de noviembre. Esta muestra sirvió como preludio del III Congreso Internacional de Comunicación Clara (COMCLARA), celebrado de forma híbrida (online y presencial) los días 30 y 31 de octubre, con sesiones de transferencia enfocadas en públicos vulnerables y salud.

La programación de la Facultad continúa el 11 de noviembre con el Laboratorio sonoro: escuchar y hablar todo es empezar, un taller interactivo centrado en radio, podcast y experimentación sonora para escolares. Le seguirán charlas sobre visualización de datos (12 de noviembre) y ponencias sobre apoyo social en mujeres embarazadas y los beneficios de la actividad física en mujeres intervenidas de cáncer de mama (13 de noviembre). La programación culminará el 14 de noviembre con una conferencia sobre experiencias sensoriales en el punto de venta.

Salud, Educación y Psicología ofrecen talleres prácticos

La Facultad de Ciencias de la Salud ha programado un cuestionario interactivo sobre qué se entiende por ciencia (del 8 al 16 de noviembre) y el taller práctico “¿Qué hay en tu plato? Descubre los microorganismos invisibles en los alimentos” el 11 de noviembre. Además, acogerá ponencias sobre nuevas posibilidades de la Fisioterapia en patología tendinosa del hombro y sobre las fake news en salud, que se abordarán el 12 y 13 de noviembre respectivamente.

Por su parte, la Facultad de Educación iniciará sus actividades el 10 de noviembre con una ruta por Salamanca, adaptando la ciudad como recurso histórico-educativo para estudiantes de Primaria e Infantil. Durante la semana, se celebrarán talleres sobre transformación emocional en Educación Física, valoración nutricional, innovación en las aulas y ciencia en acción, así como un taller de inclusión vivencial el 13 de noviembre, que simulará barreras para promover la reflexión.

Desde la Facultad de Psicología, la programación comenzará el 10 de noviembre con un taller sobre teleneuropsicología en personas mayores. El 11 de noviembre se abordarán temas de actualidad social con una conferencia sobre soledad no deseada y un taller práctico sobre técnicas de Mindfulness para el bienestar diario.

Informática, Derecho y Empresa comparten conocimiento intergeneracional

La Facultad de Informática también participa activamente, destacando la mesa redonda intergeneracional sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad el 10 de noviembre, en colaboración con la Universidad de la Experiencia. El 11 de noviembre se ofrecerá un taller de iniciación básico a la impresora 3D. El 12 de noviembre tendrán lugar unas jornadas de puertas abiertas para conocer sus instalaciones y proyectos de investigación.

Finalmente, la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa ha organizado una exposición en la Biblioteca Vargas-Zúñiga para ilustrar la vinculación entre la actualidad y las titulaciones de Derecho, ADE y Relaciones Internacionales.