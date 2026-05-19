La Universidad Pontificia de Salamanca ensalza el trabajo que realizan los hermanos Maristas por todo el mundo

La Universidad Pontificia de Salamanca, a través del Instituto de Estudios Maristas, ensalza el trabajo que realizan los hermanos Maristas por todo el mundo.

Durante la tarde de este pasado lunes tuvo lugar un café-coloquio enmarcado en el XVII ciclo, con una jornada titulada '¿Maristas en red? ¡Sí, gracias! Celebremos la vida' en la que estuvieron presentes el director del IEM, Raimundo Castaño, acompañado por el secretario del IEM y decano de la Facultad de Educación, Fernando González; el secretario regional para la Europa Marista, José Antonio Rosa; la coordinadora de la Comisión del Lema Educativo, María González; la coordinadora del Equipo de Jóvenes Europeos Maristas (EJEM), Matilde Duarte; el secretario ejecutivo de la Red Global de Escuelas en Hermanos Maristas, Francisco Javier Llamas, y la presidenta del Foro de Laicos de España de la Conferencia Episcopal Española (CEE), María Belén Santamaría.

Durante esta conferencia, el director del instituto destacó la labor de las actividades llevadas a cabo, con tareas encaminadas a la enseñanza: “Es una evidencia que se abre al ámbito Marista para contactar con personas más allá del entorno cercano, allá donde estén”.

Por su parte, el secretario regional para la Europa Marista resaltó la importancia de trabajar en red, que se construye entre dos o más personas, y que actúan como “facilitadores y permite ponerlos en comunicación con el otro y establecer acceso entre ellos. La red es misión en sí misma, por lo que nuestro recorrido es algo que debemos cuidar”.

El acto dio por finalizado con la intervención de la presidenta del Foro de Laicos en España, quien hizo hincapié en la diversidad que caracteriza a los Maristas con más de 50 asociaciones.