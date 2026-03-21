La Universidad Pontificia de Salamanca estrecha lazos con La Rioja en la presentación de la Semana Santa de Logroño 2026

El Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se ha convertido este sábado en el escenario del acto institucional para dar a conocer la Semana Santa de Logroño 2026. La jornada ha contado con una mesa presidencial de excepción integrada por el Rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama; el primer teniente alcalde de Logroño, Miguel Ángel Sainz García; el Hermano Mayor de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de Logroño, Francisco José Marín de Diego, y el delegado de Cofradías de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Fermín Labarga García.

El Rector, Santiago García-Jalón de la Lama, ha abierto la sesión subrayando el valor de acoger a la delegación riojana en una institución donde la fe y el saber caminan de la mano. En su intervención, ha agradecido la labor de los organizadores “cuya dedicación y entrega hacen posible que esta tradición siga viva y renovándose cada año”. Para el Rector, esta colaboración es un hito relevante: “Para nuestra institución, es un verdadero privilegio acoger un acto como este, que trasciende lo meramente cultural para adentrarse en lo más profundo de la tradición, la fe y la identidad de un pueblo. Que la Semana Santa de Logroño se presente en esta casa universitaria es, sin duda, un signo de la estrecha relación entre fe, cultura y conocimiento, y de vocación de la Universidad de ser espacio de encuentro entre estas realidades (…). Además, la Semana Santa de Logroño forma parte de la vida, la memoria y la identidad de una Iglesia local a la que me siento profundamente unido”.

García-Jalón también ha profundizado en la vertiente espiritual y antropológica de la Pasión, afirmando que “La Semana Santa no es solo un conjunto de celebraciones externas, ni una manifestación cultural de gran belleza -que lo es-, sino, ante todo, una vivencia espiritual que hunde sus raíces en la fe. En ciudades como Logroño, esta tradición adquiere una identidad propia, fruto del esfuerzo continuado de generaciones de cofrades que han sabido custodiarla y transmitirla. Cada paso, cada hábito, cada gesto, encierra una memoria compartida y una forma de expresar la fe que forma parte del patrimonio vivo de la comunidad. Desde la UPSA, contemplamos con especial interés estas manifestaciones, no solo por su dimensión religiosa, sino también por su riqueza histórica, artística y antropológica”. Finalmente, ha recordado el papel social de las hermandades: “en un contexto social marcado por la rapidez y la superficialidad, la Semana Santa invita a la contemplación, al silencio y a la reflexión. Nos propone detenernos, mirar hacia dentro y preguntarnos por el sentido último de nuestra vida. En este aspecto, las cofradías desempeñan una labor que va mucho más allá de la organización de actos. Son verdaderas comunidades de vida, espacios de fraternidad en los que se educa en valores como la solidaridad, el compromiso, la generosidad y la fe vivida. En ellas, muchas personas -jóvenes y mayores- encuentran un camino de crecimiento personal y espiritual”.

Por su parte, Francisco José Marín de Diego ha puesto en valor el crecimiento de la Semana Santa logroñesa, declarada de Interés Turístico Nacional hace una década. “Tenemos el grato placer de presentar y reflexionar aquí sobre la Semana Santa de Logroño, que desde 2015 es de Interés Turístico Nacional. Son días en los que el patrimonio artístico más importante de la ciudad sale de los templos a las calles. Tenemos que destacar incorporaciones de imágenes nuevas como la Talla del Cautivo y a la que se unirá en este próximo otoño la nueva imagen del Resucitado, de Manuel Martín Prieto”, ha explicado antes de detallar los hitos del calendario procesional. Su invitación final ha sido una propuesta integral de turismo y fe: “Animo a todas aquellas personas que quieran disfrutar estos días de un plan que comienza con el Domingo de Ramos con una visita a San Millán de la Cogolla y a las Catedrales de Calahorra, pasear por las calles de Logroño y conocer nuestras procesiones para terminar disfrutando del ambiente y de un buen vino en la C/ Laurel. Podemos decir que, durante estos días, todo ello hace de Logroño una nueva Jerusalén”.

Desde el ámbito municipal, Miguel Ángel Sainz García ha destacado la inspiración que Salamanca supone para su ciudad: “Amamos y queremos a Salamanca, que siempre ha inspirado a nuestra ciudad, y hoy no puede ser un lugar más adecuado que este Aula Magna, con un patrimonio histórico y didáctico tan grande, para darla a conocer. Esta sala rezuma la paz y la calma que tanto caracteriza a nuestra Semana Santa. Logroño es diferente a Salamanca, quizá la solemnidad y el brillo de estas calles no nos acompañan en nuestra ciudad, pero allí se hace un parón cada vez que pasa un paso por una calle. Hay un enorme respeto, que se materializa a través del silencio”. Asimismo, ha marcado como meta la internacionalización del evento, afirmando que es “muy positivo intercambiar experiencias con los cofrades de Salamanca. Nuestro objetivo es que Logroño sea reconocida como Semana Santa Internacional, consolidando el presente. Ahora vamos por muy buen camino y todos estamos tirando hacia delante para superar etapas. Quiero subrayar el esfuerzo que se está haciendo para poner en valor y conservar toda la imaginería, lo cual hace que la Hermandad de Cofradías de Logroño tenga una perspectiva global, así como la importancia de los jóvenes en las cofradías. Hoy aquí se queda una parte muy importante de Logroño”.

La clausura técnica e histórica ha corrido a cargo de Fermín Labarga García, quien ha desgranado los cinco siglos de historia de la Pasión en Logroño, desde la fundación de la Cofradía de la Veracruz en el Convento de San Francisco hasta la evolución estética influenciada por talleres de Olot o modelos sevillanos en el siglo XX. Ha destacado piezas únicas como la urna de carey de la Cofradía de la Soledad, calificándola como “una de las piezas de carey más importantes del país y uno de los hitos artísticos más excepcionales de la Semana Santa de Logroño”. Labarga ha terminado su intervención apelando al apoyo institucional y social, concluyendo que las cofradías “se están esmerando, pero necesitan mucha ayuda. La Semana Santa de Logroño está muy viva”.