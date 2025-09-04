La Universidad Pontificia de Salamanca se integra en la Red de Cultura Científica y de la Innovación

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se ha integrado en la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+I) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), una entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Con esta incorporación, la UPSA forma parte de una red nacional que fomenta el interés por la ciencia y facilita el intercambio de conocimientos y recursos entre 111 entidades. Esta adhesión no solo le otorga la acreditación y el derecho a usar la marca registrada de la UCC+I en sus actividades, sino que también permitirá que su Personal Docente e Investigador (PDI) tenga preferencia en la inscripción a eventos y formaciones específicas, además de poder optar a convocatorias de financiación.

Compromiso con la investigación y la transferencia del conocimiento

La integración en la red de la FECYT es un nuevo paso en la apuesta de la UPSA por la investigación. El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, liderado por Ana Fermoso García, impulsa el trabajo de su Departamento de Gestión de Investigación y Transferencia (GIT), que organiza actividades de divulgación científica y de colaboración entre toda la comunidad universitaria.

Este logro se suma a la reciente certificación de la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC), lo que consolida a la UPSA como un referente en materia de investigación y transferencia del conocimiento.