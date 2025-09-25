La Universidad Pontificia de Salamanca se suma este viernes a la Noche Europea de los Investigadores

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) participará este viernes, 26 de septiembre, en la Noche Europea de los Investigadores, un evento de divulgación científica que se celebra en 350 ciudades del continente. La UPSA, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, ofrecerá actividades interactivas para todos los públicos en la calle La Rúa, desde las 18:00 hasta las 21:00 horas.

El objetivo es acercar la ciencia a la ciudadanía de una manera amena y participativa, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el trabajo de los investigadores. Entre las propuestas, destaca un taller de experimentos científicos en el que se realizarán actividades como la extracción de ADN, la creación de huellas invisibles, la clasificación del pH y demostraciones de reacciones químicas, para ilustrar cómo la biología y la química forman parte de la vida diaria.

Además, los visitantes podrán aprender matemáticas de forma divertida con juegos de mesa y robots educativos Bee-Bot, que introducirán conceptos básicos de programación y pensamiento lógico. También habrá un espacio dedicado a la robótica, con la máquina interactiva Coco-Bot y kits de electrónica para entender el funcionamiento de los circuitos.