La Universidad de Salamanca abre el plazo de inscripción para el Programa Mentoring USAL 2025/2026

La Universidad de Salamanca, a través del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) y Alumni–USAL, ha abierto el periodo de inscripción para la nueva edición del Programa Mentoring USAL correspondiente al curso 2025/2026. Esta iniciativa está diseñada para acompañar a los estudiantes en la etapa final de sus estudios y facilitar su transición hacia el mundo laboral.

El programa está dirigido a estudiantes de último curso de grado y doble grado de todas las facultades de la Universidad de Salamanca. En esta edición se ofrecen un total de 50 plazas, distribuidas entre las cinco ramas del conocimiento: Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura.

El objetivo principal es potenciar competencias clave demandadas por las empresas, tales como la responsabilidad, la comunicación, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, contribuyendo así a mejorar la empleabilidad de los futuros titulados.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 24 de octubre. Más información y detalles sobre cómo inscribirse están disponibles en la página web oficial: https://empleo.usal.es/extra/inscact.php?id=1024