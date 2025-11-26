La Universidad de Salamanca acoge el cierre académico del Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares

La Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca (USAL) será la sede del tercer y último acto institucional de la campaña #MuéveteporlasENM para conmemorar el Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares (15N). El encuentro se celebrará este viernes 28 de noviembre y reunirá a profesionales sanitarios, investigadores y representantes del movimiento asociativo para dar un cierre académico y científico a la campaña de 2025.

El acto inaugural contará con la participación de figuras institucionales como Manuel Rego, presidente de Federación ASEM, la decana de Medicina, Dra. María del Mar Abad, y el gerente de Salud de Área de Salamanca, Luis Alberto Álvarez, entre otros.

La jornada se dividirá en bloques de análisis. El primero, sobre “Profesionales sanitarios referentes en las ENM”, reunirá a especialistas para debatir sobre los retos en diagnóstico temprano y la atención clínica. Posteriormente, la mesa “El Poder de la Unión” explorará la colaboración entre el asociacionismo (con representantes de la Asociación de Enfermedades Raras y ELA CyL) y el sistema formativo de la USAL.

La directora de Federación ASEM, Begoña Martín Bielsa, presentará las líneas estratégicas del movimiento neuromuscular, y el Dr. Juan José Tellería, investigador CIBERER, ofrecerá la intervención científica sobre la integración de los programas genómicos en el diagnóstico temprano.

El presidente de Federación ASEM, Manuel Rego, subrayó la importancia de clausurar la campaña en un entorno académico para "conectar el conocimiento científico con la realidad de los pacientes". Este evento en Salamanca es el último de la campaña 2025, tras los actos celebrados en el Congreso de los Diputados y en el Hospital de Mérida.