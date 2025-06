La Universidad de Salamanca acoge a la élite de la Biofísica y Biología Estructural con la presencia de la candidata al Nobel Eva Nogales

La Universidad de Salamanca (USAL) se prepara para ser el epicentro de la ciencia de vanguardia con la celebración del Simposio de Biofísica Avanzada y Biología Estructural este 29 de junio en el Aula Unamuno del Edificio Histórico. El evento reunirá a científicos de prestigio internacional, entre ellos la destacada candidata al Premio Nobel, Eva Nogales, consolidando a la USAL como un referente en la formación y el debate científico de alto nivel.

La jornada inaugural del simposio, que comenzará a las 10:00 horas, contará con la participación de figuras de talla mundial. Entre los ponentes se encuentran Carlos Bustamante, biofísico de la Universidad de Berkeley; Xiaowei Zhuang, reconocida por su trabajo en microscopía óptica; Taekjip Ha, profesor de la Universidad de Harvard; David Rueda, genetista del Imperial College de Londres; la propia Eva Nogales, catedrática de Bioquímica y líder internacional en criomicroscopía electrónica; y Elisabeth Villa, profesora de Química y Bioquímica en la Universidad de California en San Diego.

Tras el simposio, la USAL acogerá el curso BioPhySAL (First Salamanca International Advanced Biophysics and Structural Biology Course), que se desarrollará del 30 de junio al 5 de julio. Este curso, que será inaugurado por el rector Juan Manuel Corchado y el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, tiene como objetivo ofrecer formación avanzada en biofísica y biología estructural a estudiantes de posgrado y de últimos años de grado de todo el mundo, y se impartirá íntegramente en inglés.

La estructura del curso combina seminarios públicos por la mañana, impartidos por los científicos internacionales de renombre, con talleres prácticos intensivos por la tarde, exclusivos para los 22 participantes seleccionados. Entre las temáticas principales que se abordarán destacan los estudios de molécula única, la microscopía de superresolución y la criomicroscopía electrónica (cryo-EM). Se ha prestado especial atención a la participación de candidatos provenientes de España, Portugal y América Latina.

El curso es el resultado de la colaboración de los científicos de prestigio internacional Eva Nogales y Carlos Bustamante, junto a un comité científico local compuesto por destacados miembros de la Universidad de Salamanca y centros asociados. Como parte del programa, se celebrará un simposio de bienvenida con el tema central “La estructura y funcionamiento de las máquinas moleculares”. Esta iniciativa no solo busca ofrecer formación puntera, sino también promover la colaboración científica y realzar el papel de Salamanca en la investigación biomolecular a nivel global.