La Universidad de Salamanca acoge la reunión transnacional del proyecto europeo Teachers’ HAVEN

La Universidad de Salamanca acoge hasta mañana, 28 de noviembre de 2025, la reunión transnacional del proyecto europeo Teachers’ HAVEN – Teachers Haven Academy for Promoting Professional Versatility, Inner Equilibrium and Networking, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea en el marco de Erasmus+.

El encuentro tiene lugar desde este jueves en la Facultad de Economía y Empresa y reúne a instituciones de España, Polonia, Italia, Chipre, Rumanía, Bulgaria y Portugal. Durante las sesiones de trabajo se abordan los avances en investigación y análisis de necesidades, el desarrollo del programa de bienestar y equilibrio personal para docentes, la estructura metodológica de los módulos de formación, la creación de la Teachers’ HAVEN Academy y su plataforma e-learning, así como las acciones de comunicación, promoción y sostenibilidad del proyecto y la planificación de su calidad y evaluación interna y externa.

La reunión está presidida por representantes de OIC Poland (entidad coordinadora) y cuenta con la participación de Eva Lahuerta Otero, profesora titular de la Universidad de Salamanca y responsable del equipo español, así como de varios miembros del equipo quienes participan en la coordinación de los trabajos y la definición de los próximos hitos del proyecto.