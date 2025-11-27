La Universidad de Salamanca acoge la reunión transnacional del proyecto europeo Teachers’ HAVEN

El encuentro tiene lugar desde hoy en la Facultad de Economía y Empresa y reúne a instituciones de España, Polonia, Italia, Chipre, Rumanía, Bulgaria y Portugal

27 nov 2025 - 15:22
Fachada de la Universidad de Salamanca. Archivo
La Universidad de Salamanca acoge hasta mañana, 28 de noviembre de 2025, la reunión transnacional del proyecto europeo Teachers’ HAVEN – Teachers Haven Academy for Promoting Professional Versatility, Inner Equilibrium and Networking, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea en el marco de Erasmus+.

El encuentro tiene lugar desde este jueves en la Facultad de Economía y Empresa y reúne a instituciones de España, Polonia, Italia, Chipre, Rumanía, Bulgaria y Portugal. Durante las sesiones de trabajo se abordan los avances en investigación y análisis de necesidades, el desarrollo del programa de bienestar y equilibrio personal para docentes, la estructura metodológica de los módulos de formación, la creación de la Teachers’ HAVEN Academy y su plataforma e-learning, así como las acciones de comunicación, promoción y sostenibilidad del proyecto y la planificación de su calidad y evaluación interna y externa.

La reunión está presidida por representantes de OIC Poland (entidad coordinadora) y cuenta con la participación de Eva Lahuerta Otero, profesora titular de la Universidad de Salamanca y responsable del equipo español, así como de varios miembros del equipo quienes participan en la coordinación de los trabajos y la definición de los próximos hitos del proyecto.

