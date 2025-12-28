La Universidad de Salamanca acogerá un 'cara a cara' entre Sarah Santaolalla y Vito Quiles en el Paraninfo

El Paraninfo de la Universidad de Salamanca, escenario histórico de los grandes debates intelectuales de la institución, volverá a abrir sus puertas para una cita que promete una gran expectación mediática. Según ha podido conocer este medio, el 14 de febrero el edificio histórico de las Escuelas Mayores albergará un "cara a cara" entre dos figuras de gran impacto en la esfera pública actual: la "analísta política" Sarah Santaolalla y el polémico comunicador Vito Quiles.

El evento se enmarca dentro de un ciclo de conferencias sobre las nuevas formas de comunicación y la polarización en el siglo XXI. Bajo el título 'Dialéctica, redes y postverdad, ¿quién grita más fuerte?', los dos ponentes analizarán sus trayectorias y el modo en que las plataformas digitales han transformado la relación entre el emisor y la audiencia.

Entrada libre hasta completar aforo

La elección del 14 de febrero para este encuentro no ha pasado desapercibida, coincidiendo con la festividad de San Valentín, lo que añade un componente curioso a un debate que se prevé intenso debido a los perfiles antagónicos de sus protagonistas. Santaolalla, conocida por su activismo política y análisis de la actualidad, y Quiles, por su vertiente de periodismo político y denuncia, confrontarán sus visiones sobre la libertad de expresión y la imagen pública.

Desde la institución académica han confirmado que el acceso al Paraninfo será totalmente gratuito. La entrada será libre hasta completar el aforo del recinto, por lo que se espera que, dada la relevancia de ambos personajes, se formen colas en el Patio de Escuelas desde tempranas horas de la tarde. Las puertas abrirán media hora antes del inicio del 'cara a cara', programado a las 17:00 horas.