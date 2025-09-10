La Universidad de Salamanca alcanza un récord histórico con casi 1.000 estudiantes internacionales en programas Erasmus e Intercambio

La Universidad de Salamanca bate su récord de estudiantes internacionales con casi un millar de inscritos en los programas Erasmus e Intercambio

La Universidad de Salamanca ha dado la bienvenida a cerca de un millar de estudiantes internacionales que este curso se incorporan a los programas Erasmus e Intercambio, marcando un nuevo récord en la historia de la institución.

El acto se celebró en el Claustro del Colegio Arzobispo Fonseca y contó con la presencia del rector, Juan Manuel Corchado, acompañado por el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto; el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva; la directora académica de Cursos Internacionales, María del Rosario Llorente Pinto; y otros representantes universitarios y estudiantiles.

Corchado destacó la magnitud del hito alcanzado: “Nunca antes habíamos recibido tantos estudiantes internacionales de movilidad. Estos números muestran la confianza que depositáis en nosotros y en nuestra ciudad”. Según detalló, la USAL cuenta con casi 30.000 alumnos, de los cuales más de 6.000 son extranjeros, lo que supone más del 20% del total. En posgrados, el peso internacional es aún mayor: un tercio en máster, más de la mitad en doctorado y cerca del 70% en títulos propios.

El rector animó a los recién llegados a “aprovechar todas las oportunidades académicas y culturales” que ofrece la universidad y la ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, subrayó la importancia de mejorar el español, compartir culturas y tejer amistades que “cruzarán fronteras y durarán toda la vida”.

Récord de movilidad internacional

De los 898 estudiantes Erasmus matriculados este curso, la mayoría procede de Italia (274), Alemania (143), Francia (118), Reino Unido (65) y Portugal (56). A ellos se suman los 76 participantes del Programa de Intercambio en el primer trimestre, con presencia destacada de Japón (18), México (13), Corea del Sur (7) y Australia (7), entre otros países.

La universidad prevé que, con las incorporaciones del segundo cuatrimestre, la cifra total de becarios internacionales supere holgadamente los mil estudiantes en 2025-2026, consolidando a Salamanca como uno de los destinos universitarios preferidos en Europa y más allá.