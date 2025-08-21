La Universidad de Salamanca amplía su oferta académica con cinco nuevos títulos

La Universidad de Salamanca (USAL) reforzará su oferta formativa con la implantación de cinco nuevas titulaciones, tras la autorización del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Esta ampliación responde a la Estrategia Regional de Investigación e Innovación y a la necesidad de adaptar la oferta educativa a las nuevas demandas del mercado laboral.

En concreto, la USAL ofrecerá a partir de ahora dos nuevos grados: Ingeniería Mecatrónica y Robótica y Traducción e Interpretación. Además, se suman a su catálogo de posgrado el Máster Universitario en Cibercriminalidad, el Máster Universitario en Ciberseguridad y el Máster en Ingeniería Mecatrónica. La Universidad también ha recibido la autorización para impartir el Doctorado en Inteligencia Artificial Aplicada, lo que la consolida como un centro de referencia en este campo.

Esta autorización para la USAL forma parte de un paquete de 27 nuevos títulos aprobados para las universidades de Castilla y León. Otras universidades públicas de la comunidad también verán ampliada su oferta, como la Universidad de Burgos con el Grado en Matemática Aplicada y Computación, la de León con el Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía, y la de Valladolid con el Grado en Biotecnología.

Para que estos títulos puedan ser impartidos, se ha contado con la verificación del Consejo de Universidades estatal y los informes favorables de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl). Una vez autorizadas por el Consejo de Gobierno, estas enseñanzas se elevarán al Consejo de Ministros para su oficialidad y posterior inscripción.

Además de la implantación de nuevas titulaciones, el Consejo de Gobierno ha autorizado la supresión de 14 títulos en las universidades de Salamanca, León y Valladolid, a petición de los propios centros. La USAL ha solicitado la eliminación de algunas titulaciones debido a su baja demanda o porque han sido reemplazadas por nuevos planes de estudio más actualizados.