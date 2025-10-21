La Universidad de Salamanca amplía su oferta de microcredenciales con dos programas pioneros en diversidad LGTBI+

La Universidad de Salamanca (USAL) ha reforzado su apuesta por la formación flexible y especializada, incrementando su oferta de microcredenciales de 20 a 26 programas formativos en el curso 2024/2025. Esta ampliación se enmarca en el programa Microcreds del Centro de Formación Permanente, que busca responder a las nuevas demandas profesionales con propuestas innovadoras y adaptadas a distintos perfiles.

Entre las principales novedades destacan dos microcredenciales pioneras en el ámbito de la diversidad LGTBI+ en España:

Microcredencial Universitaria en Formación para la Elaboración de Planes de Diversidad LGTBI+ en el Ámbito Empresarial

Microcredencial Universitaria en Gestión de Planes de Diversidad LGTBI+ en la Administración Pública

Ambas formaciones, disponibles ya para matrícula, se centran en capacitar a profesionales para el diseño, implementación y evaluación de planes de diversidad LGTBI+, una competencia en auge tras la entrada en vigor de la Ley 4/2023 de igualdad para personas trans y de garantía de los derechos LGTBI. El curso se impartirá del 3 al 20 de diciembre de 2025, con entrega de un proyecto final hasta el 9 de enero de 2026. Está dirigido a profesionales de recursos humanos, consultoría, administración pública y personas interesadas en impulsar la inclusión en sus organizaciones.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y la Fundación Triángulo, y busca consolidar a Salamanca como un referente académico en formación sobre diversidad, conectando a la universidad con el tejido empresarial y la sociedad civil.

Más de 700 matriculados en 2025

Entre enero y julio de 2025, más de 700 estudiantes se matricularon en alguna de las microcredenciales ofrecidas por la USAL. Los perfiles son diversos, abarcando desde personas sin estudios obligatorios hasta titulados universitarios, lo que refleja la accesibilidad y la orientación práctica de estos programas.

Según Galo Sánchez, director académico de Microcredenciales, la modalidad virtual ha sido la más demandada, ya que facilita la conciliación y mejora las oportunidades de formación y recualificación profesional.

Entre los cursos más populares se encuentran:

Inteligencia artificial aplicada

Implementación y uso de la IA generativa en DELPHI

Programación en R: manejo, análisis y visualización de datos

Promoción, gestión y comunicación de proyectos de I+D+I

Servicios bibliotecarios de apoyo a la investigación

Una formación avalada por empresas e instituciones

La profesora María Teresa Escribano, delegada del Rector para Estudios de Postgrado y Formación Permanente, destaca que cada convocatoria suma nuevos colaboradores institucionales y empresariales, que ven en las microcredenciales una forma eficaz de formar a sus empleados con el respaldo de una universidad de prestigio.

Oferta diversa para el curso 2025/2026

La USAL ya prepara su catálogo de microcredenciales para el curso 2025/2026, que incluirá temáticas tecnológicas, médicas, empresariales, agroalimentarias y de gestión, entre otras. Algunas propuestas destacadas son:

Inteligencia Artificial en Oncología Clínica

Ganadería de Precisión

Calidad en la industria láctea

Programas de intervención asistida con perros (método Pellitero)

Grafiti Vandálico: gestión y prevención con IA

Las microcredenciales de la Universidad de Salamanca están integradas en el Marco Europeo de Cualificaciones, lo que garantiza su reconocimiento y alineación con los objetivos de sostenibilidad, inclusión y responsabilidad social promovidos por la Unión Europea.

Más información y matrícula en: https://diversidadlgtbi.usal.es