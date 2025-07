La Universidad de Salamanca analiza cómo afectan emocionalmente el cambio climático y la esperanza a los jóvenes españoles

Investigadores de la Universidad de Salamanca han llevado a cabo un estudio pionero que analiza cómo afrontan los jóvenes españoles las emociones negativas derivadas del cambio climático. La investigación, impulsada desde el grupo de investigación del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación y Turismo en el campus de Ávila, se enmarca en una convocatoria del Observatorio Social de la Fundación “La Caixa”.

El proyecto, titulado "How do young people cope with negative emotions triggered by climate change? A case study in Spain", ha recogido los testimonios de 1.404 personas de entre 16 y 40 años residentes en España. A través de encuestas cuantitativas, los investigadores han analizado cómo emociones como la preocupación y la esperanza se relacionan con la percepción del cambio climático y con las acciones que los jóvenes emprenden en su vida cotidiana frente a esta crisis global.

Los resultados del estudio revelan un alto nivel de preocupación entre la juventud española por el cambio climático. Sin embargo, de forma significativa, los datos también muestran que esta preocupación no paraliza, sino que convive con un sentimiento de esperanza, generando en muchos casos un impulso hacia la acción climática. En este sentido, los investigadores han identificado tres perfiles distintos en función del nivel de preocupación y esperanza, siendo especialmente destacables aquellos jóvenes que, pese a declarar una elevada inquietud por la situación, mantienen una actitud esperanzada.

Este grupo esperanzado y consciente, según el estudio, posee un mayor conocimiento sobre la problemática climática y es más propenso a realizar acciones concretas para mitigarla, como reducir el consumo energético, cambiar hábitos de transporte o promover estilos de vida más sostenibles.

La investigación de la Universidad de Salamanca fue una de las seis seleccionadas por la Fundación “La Caixa” en su convocatoria de apoyo a proyectos de investigación en ciencias sociales centrados en el impacto social del cambio climático en España. La evaluación de las propuestas fue llevada a cabo por un comité de expertos académicos, mediante un proceso ciego en el que no se conocía la autoría ni la afiliación de los investigadores.

Este estudio no solo aporta una valiosa fotografía del sentir de la juventud española ante la emergencia climática, sino que también abre la puerta a nuevas estrategias educativas, sociales y políticas para canalizar esas emociones hacia la acción colectiva. Tal y como destacan los investigadores, comprender el vínculo entre preocupación y esperanza es esencial para fomentar una ciudadanía comprometida y resiliente frente a los desafíos ambientales del presente y del futuro.