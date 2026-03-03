La Universidad de Salamanca analiza reformas para garantizar la igualdad real en el medio rural

La Universidad de Salamanca acoge desde este miércoles el Congreso Internacional “Mujer rural y reto demográfico. Propuestas tangibles para la institucionalización de la perspectiva de género en las comunidades rurales”, una cita científica que reunirá a más de un centenar de especialistas para estudiar reformas normativas e institucionales que permitan avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los territorios rurales.

Organizado por la Facultad de Derecho a través del Grupo de Investigación Reconocido “Next Generation UE – Derecho Administrativo”, el encuentro cuenta con el respaldo del Instituto de las Mujeres y se desarrollará durante dos jornadas en el Salón de Grados.

La inauguración, prevista para el 4 de marzo a las 16:00 horas, contará con la participación del secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francés Boya, junto a la decana de la Facultad de Derecho, María Ángeles Guervós; la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López; el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega; la catedrática de Derecho Constitucional Ángela Figueruelo; y la directora académica del congreso, Pilar Talavera.

Durante el congreso se celebrarán cinco mesas redondas y un panel de jóvenes investigadores en los que participarán más de 30 especialistas nacionales e internacionales. Las sesiones abordarán el papel clave de las mujeres en la cohesión socioterritorial del medio rural y analizarán cómo la persistencia de estereotipos y roles de género ha convertido a muchas mujeres rurales en el “rostro invisible” de la desigualdad, con problemáticas más acusadas que en el entorno urbano.

Entre los ejes temáticos destacan la fiscalidad agraria con perspectiva de género, la doble victimización en casos de violencia de género, la institucionalización de los cuidados y el bienestar social en el medio rural, así como propuestas concretas para integrar la perspectiva de género en las políticas frente al reto demográfico.