La Universidad de Salamanca bate un récord de alumnos de nuevo ingreso

La Universidad de Salamanca continúa consolidándose como una de las instituciones académicas preferidas a nivel nacional por los estudiantes que desean iniciar sus estudios superiores. En el arranque del nuevo curso académico, más de 5.800 jóvenes de nuevo ingreso se han matriculado en alguno de los Grados ofertados en los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior. Además, el número de estudiantes podría seguir aumentando, ya que el plazo de matriculación permanece abierto.

Este crecimiento supera las previsiones del equipo de Gobierno universitario y refleja la calidad de la oferta formativa y el prestigio alcanzado tanto en docencia como en investigación. Según destacó el rector Juan Manuel Corchado durante su visita a la Feria de bienvenida, en los últimos cinco años la matrícula de nuevo ingreso ha experimentado un aumento espectacular del 38% respecto al curso 2021-22.

A nivel internacional, la Universidad de Salamanca se sitúa entre las 600 mejores universidades del mundo y mejora sus resultados a nivel nacional, colocándose en la franja de la posición 11 a 14 entre las universidades españolas según el Ranking de Shanghái publicado en agosto. En concreto, es la mejor universidad del noroeste de España junto a la de Santiago de Compostela y la que obtiene los mejores resultados entre las instituciones académicas de Castilla y León, ya que universidades como Burgos, León y Valladolid no aparecen entre las mil mejores del mundo.