La Universidad de Salamanca, beneficiaria de las 100 ayudas de la Junta para jóvenes investigadores

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha reforzado la actividad investigadora con la publicación de la resolución de 100 ayudas destinadas a la contratación de personal técnico de apoyo para las universidades públicas. Esta inversión, que asciende a 4.300.000 euros, busca facilitar a los jóvenes el acceso a empleos cualificados, con la Universidad de Salamanca como una de las instituciones beneficiarias.

Junto a las universidades de Burgos, León y Valladolid, la USAL contratará a jóvenes titulados, tanto de Formación Profesional como universitarios. En total, serán 35 titulados de FP y 65 graduados universitarios los que se incorporarán a las universidades de la Comunidad. Los beneficiarios, de entre 16 y 30 años, deben estar empadronados en Castilla y León y estar inscritos en el Registro Nacional de Garantía Juvenil.

El personal contratado recibirá la supervisión de investigadores y tendrá un contrato de hasta dos años de duración, con una ayuda anual que puede alcanzar los 21.500 euros. La selección se realizó conforme a la nota media obtenida en la titulación requerida.

Esta medida no solo impulsa los proyectos científicos de la USAL y el resto de centros, sino que también ofrece a los jóvenes una valiosa formación especializada. De acuerdo con datos recientes, más de dos tercios de los jóvenes que han disfrutado de estos contratos han conseguido posteriormente un empleo cualificado en empresas de Castilla y León o han sido contratados por las propias universidades.

La convocatoria se enmarca en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, financiado por el Fondo Social Europeo Plus.