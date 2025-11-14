La USAL y la Casa de Alba se unen para crear una cátedra sobre el misticismo de San Juan de la Cruz y Santa Teresa

La Universidad de Salamanca, la Casa de Alba y la orden de los Carmelitas Descalzados de Alba de Tormes han sumado fuerzas para crear la cátedra 'Alba de Tormes y la mística española'. "No es solo una mirada al pasado, sino también una invitación a admirar el presente con la profundidad que nos legaron San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús", ha destacado Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, duque de Alba, en el acto de presentación celebrado este viernes en el Aula Francisco Salinas de las Escuelas Mayores.

La creación de la cátedra llega en "el momento preciso", ya que 2026 será el año dedicado a San Juan de la Cruz. Será cuando se cumplan 300 años de su canonización y 100 de su nombramiento como Doctor de la Iglesia por el papa Pío XI. "Es un proyecto largamente acariciado. El convenio se encuentra en la sección jurídica de la Universidad de Salamanca y se firmará próximamente, después de los ajustes convenientes", ha anunciado Miguel Ángel González, prior de los carmelitas.

La cátedra pretende organizar diversas actividades, como exposiciones recitales, presentaciones de libros, conciertos... "Será muy abierta en cuanto celebración de eventos. Se creará un equipo científico para llevarlos a cabo", ha añadido. El primero organizado es la exposición 'San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo', que se podrá ver a partir del 17 de abril en Alba de Tormes.

En la exposición se mostrarán dos cartas autógrafas de Teresa de Jesús "de gran importancia con Salamanca, Alba de Tormes y la Universidad", según el prior. Una está dedicada a su hermana Juana, a la que cuidó tras la muerte de su madre en el parto, y otra, a Pedro de Lavanda, "un señor relacionado con la USAL en términos administrativos", con el que la religiosa quiere tratar algunos asuntos relacionados con su fundación".A estas se les suma una misiva a San Juan de la Cruz que se concerva actualmente en el convento de Cabrerizos.

Presentación de la exposición 'San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo' | Susana Martín (ICAL)

"Siempre había sido mi ilusión"

Carlos Fitz-James Stuart ha admitido que este proyecto materializa un deseo de hace años: "Siempre había sido mi ilusión vincular la Casa de Alba con la Universidad de Salamanca". De hecho, es la primera vez, junto a la orden de los Carmelitas Descalzados de Alba de Tormes, que colaboran. El duque de Alba no ha escatimado en palabras de reconocimiento y admiración a la institución que el pasado día 11 cumplió 807 años: "De sus aulas ha salido lo mejor de lo mejor de España".

Uno de los alumnos más destacados de la USAL fue, de hecho, San Juan de la Cruz. El rector, Juan Manuel Corchado, ha recordado que estudió arte entre los años 1564 y 1566, "periodo de gran esplendor de la Universidad". "Tenía una apretada agenda con clases de 7:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Aprovechó esos años de joven estudiante y luego se matriculó en Teología", ha señalado. El religioso cambió de orden y de ciudad, pero siempre tuvo a la capital del Tormes muy presente.