La Universidad de Salamanca celebra la 18ª Semana Verde bajo el lema “Comunicar para conservar, divulgar para transformar”

En un momento marcado por la crisis ecológica y climática, la comunicación y la divulgación ambiental se consolidan como herramientas imprescindibles para promover una ciudadanía informada, comprometida y capaz de impulsar la transformación social hacia un futuro sostenible. Con esta premisa, la Universidad de Salamanca, a través de su Oficina Verde, organiza la decimoctava edición de la Semana Verde, que se celebrará del 4 al 8 de noviembre de 2024 bajo el lema “Comunicar para conservar, divulgar para transformar”.

El evento busca poner en valor el papel de las universidades no solo como generadoras de conocimiento, sino como plataformas estratégicas de comunicación ambiental. En este sentido, la Semana Verde de la USAL propone una programación participativa que combina conferencias, foros, talleres y actividades al aire libre, dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía. Todas las actividades son gratuitas, pero algunas requieren inscripción previa a través de la plataforma Eventum USAL, ya que las plazas son limitadas.

Las universidades asumen un rol clave en la difusión del conocimiento ambiental. La incorporación articulada de medios tradicionales y digitales en sus estrategias comunicativas permite fortalecer la educación ambiental y fomentar una cultura crítica, participativa e inclusiva.

La Semana Verde de este año 2025 pretende precisamente reforzar ese vínculo entre ciencia, ciudadanía y acción colectiva, a través de narrativas accesibles y formatos innovadores que acerquen la sostenibilidad a todos los públicos.

PROGRAMACIÓN

Martes, 4 de noviembre

12:00 – 14:00 h. Inauguración oficial y conferencia inaugural de Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora especialista en cambio climático: “Comunicando cambio climático, la guía definitiva”.

Lugar: Aula Miguel de Unamuno (Edificio Histórico USAL). Entrada libre hasta completar aforo.

19:00 – 21:00 h. Foro de diálogo: “Nuevos referentes en la comunicación ambiental: De los Ecoinfluencers a la Educación Ambiental”.

Lugar: Biblioteca Pública de Salamanca Casa de las Conchas (C/ de la Compañía, 2).

Miércoles, 5 de noviembre

18:15 – 20:30 h. Mesa de opinión: “¿Podemos confiar en la información ambiental?”

Lugar: Sala Triple (Centro Internacional del Español CIE-USAL, C/ Zamora, 32).

Jueves, 6 de noviembre

10:30 – 13:30 h. Taller vivencial: “Reconexión con la Naturaleza para la Comunicación Ambiental”.

Lugar: Parque Botánico de Huerta Otea.

Punto de encuentro: Aula ambiental de las Energías (C/ José de Lamano Beneite, 28).

18:00 – 20:00 h. Foro de diálogo: “Nuevas Narrativas en la Comunicación Ambiental: Ecotopías”.

Lugar: Centro Hispano Japonés USAL (Aula Magna del Edificio San Boal). Plaza de San Boal, 13.

Viernes, 7 de noviembre

12:00 – 14:00 h. Biomensajes: Divulgación ambiental en la calle.

Lugar: Puerta del Teatro Liceo (Plaza del Liceo).

16:30 – 18:30 h. Maratón de identificación (hongos, insectos, plantas y aves).

Lugar: Centro de Interpretación de la Isla del Soto. Santa Marta de Tormes.

Sábado, 8 de noviembre

8:00 – 19:00 h. Visita al Jardín Botánico de Madrid – CSIC.

Salida del autobús: Colegio Arzobispo Fonseca (C/ Fonseca, 4, Salamanca).

La Semana Verde de la Universidad de Salamanca está cofinanciada por la Junta de Castilla y León, en el marco de los Programas de Educación Ambiental regionales, y reafirma el compromiso institucional de la USAL con la sostenibilidad, la divulgación científica y la participación ciudadana. Además, este evento cuenta con más de una veintena de colaboradores tanto públicos como privados.

“Comunicar para conservar, divulgar para transformar” es más que un lema: es una invitación a repensar la relación entre conocimiento, sociedad y medio ambiente. La Universidad de Salamanca abre sus puertas una vez más para impulsar el diálogo y la acción en clave ecológica.

Más información e inscripciones:

https://oficinaverde.usal.es/18a-semana-verde-usal/