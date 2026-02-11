La Universidad de Salamanca celebra las III Jornadas Genusal: impulsando la perspectiva de género en salud

La Universidad de Salamanca celebra la tercera edición de las Jornadas Genusal: impulsando la perspectiva de género en salud durante los días 12 y 13 de este mes. El comité organizador, compuesto por los docentes de la USAL Ana Martín Suárez, Luis Félix Valero Juan y Cristina Maderuelo Martín, así como por Soledad Murillo de la Vega, experta en políticas de género, ha reunido un grupo multidisciplinar de relevancia para abordar aspectos de interés e innovadores en formación, investigación y clínica.

La sesión inaugural contará con las intervenciones de la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez, y la coordinadora de la Estrategia de Género en Salud (GENUSAL), Ana Martín Suárez.

A continuación se celebrará la conferencia plenaria “Sesgo cero en salud: medicina del futuro con perspectiva de género”, impartida por Mª Teresa Ruiz Cantero, catedrática en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante.

El programa consta de conferencias sobre variantes de este tema, como el de “Perspectiva de género en la investigación”, con la participación de Luis Félix Valero Juan, profesor del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USAL; la profesora Titular del Área de Fisiología y Farmacología de la USAL, Mónica García Domingo, que hablará sobre las diferencias sexuales en el control de la presión arterial por la serotonina; Silvia Romero Murillo, de la Unidad de Neuroproteómica clínica de Navarrabiomed del Hospital Universitario de Navarra (HUN), que disertará sobre las diferencias de sexo en el estudio proteómico de las enfermedades neurodegenerativas; y Mª del Mar García Calvente, profesora del Área de Salud Pública en Escuela Andaluza de Salud Pública.

Cerrará esta primera jornada la mesa “La voz de las pacientes”, donde los asistentes podrán escuchar los testimonios de mujeres de la asociación Mujeres VIHvas, con el objetivo de situar la experiencia personal en el centro de las investigaciones.

La segunda jornada continuará con las diversas ponencias, entre las que destaca la conferencia plenaria “El efecto pico de género en las infecciones de transmisión sexual”, impartida por el divulgador científico y catedrático de Microbiología de la USAL, Raúl Rivas González.

Asimismo, a lo largo de esta jornada se entregará el premio al mejor Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster 2025 que considere la perspectiva de género en salud a Esther Cerezo Ríos y Róisín Álamo-Doyle, respectivamente.

La jornada contará con un cierre cultural a cargo del grupo de teatro “Divinas Conmedias”.