La Universidad de Salamanca celebra la Semana de Emprendimiento Sostenible con la participación de más de una veintena de empresas

El Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, a través del Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad (SIPPE-UsalEmprende) organiza, del 20 al 24 de octubre de 2025, la Semana de Emprendimiento Sostenible con Impacto Social, Cultural y Medioambiental, un evento que reunirá a emprendedores, empresas, instituciones y ciudadanía en torno a iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta edición de 2025 incluye una exposición presencial y otra virtual de 22 empresas y proyectos emprendedores cuya actividad se centra en los ámbitos social, cultural y medioambiental o que abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS); una vídeo-charla motivacional de una empresa, que se suma a las ocho de ediciones anteriores, y una mesa de diálogo con empresas, organizaciones e instituciones del sector del emprendimiento sostenible, según informó en rueda de prensa el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata.

La Semana contará con un amplio programa de actividades, entre ellas charlas como la que impartirá Irene Milleiro, directora de ASHOKA en España y Portugal (20 de octubre a las 16:30 horas en la Sala de Presentaciones del I+D+I) y vídeo-charlas motivacionales, con una nueva ponencia a cargo de Blanca Hernández, de Pastelería Berretes, titulada “Cosas que me hubiera gustado saber antes de tener un emprendimiento social”, y la proyección de ocho charlas de ediciones anteriores.

Asimismo, en esta edición habrá una mesa de diálogo con empresas, organizaciones e instituciones del sector del emprendimiento sostenible (24 de octubre), así como una exposición de más de una veintena de carteles de empresas y emprendedores en el Edificio Multiusos I+D+i (20 de octubre - 21 de noviembre), una muestra en 3D virtual y la actividad gamificada “Ruta del Emprendimiento Sostenible” a través de la web oficial del evento.

El programa está estructurado en torno a cinco ejes temáticos:

- Día del Emprendimiento Sostenible, con inauguración oficial y visita a la exposición (lunes, 20 de octubre).

- Día del Emprendimiento y Economía Social (martes, 21 de octubre).

- Día del Emprendimiento Cultural (miércoles, 22 de octubre).

- Día del Emprendimiento Medioambiental y Economía Circular (jueves, 23 de octubre).

- Clausura con mesa de diálogo sobre emprendimiento sostenible (viernes 24 de octubre).

Con esta iniciativa, la Universidad de Salamanca refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el impacto social de los proyectos emprendedores, impulsando la colaboración entre distintos agentes para alcanzar los ODS.

La Semana de Emprendimiento Sostenible con impacto social, cultural y medioambiental USAL 2025 se encuadra en el Plan TCUE 2024-2027, financiado por la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación General de la Universidad.