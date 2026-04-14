La Universidad de Salamanca celebra la VIII edición del "Día de la Fascinación por las Plantas"

La Universidad de Salamanca ha presentado este martes la programación para la octava edición del Día de la Fascinación por las Plantas, una iniciativa internacional promovida por la European Plant Science Organisation (EPSO) que se celebra cada 18 de mayo.

El acto de presentación ha contado con la participación de Matilde Olarte, vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus; María Ángeles Gómez, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales; y representantes de la Unidad de Excelencia Agrienvironment y la Oficina Verde, quienes han subrayado la importancia de conectar a la sociedad con el universo vegetal.

Esta convocatoria busca concienciar sobre el papel crítico que desempeña la ciencia botánica en la agricultura moderna y en la creación de sistemas alimentarios sostenibles. No obstante, el impacto de esta iniciativa va más allá de la nutrición, ya que resalta la relevancia de las plantas en la gestión de bosques, la obtención de medicinas, la producción de energía y la creación de materiales esenciales.

En última instancia, el objetivo es posicionar a las plantas como el motor fundamental para la salud del planeta, bajo el concepto de "One Health", y como pilar básico para la conservación del medio ambiente.

Las actividades centrales de esta edición tendrán lugar el próximo 18 de mayo en la Vaguada de la Palma y el Cerro de San Vicente, en horario de 17:00 a 20:00 horas. En la Vaguada se instalará una feria de investigadores donde casi una veintena de profesionales ofrecerán talleres participativos gratuitos y abiertos a toda la ciudadanía. De forma paralela, se realizarán dos paseos botánicos guiados por el Cerro de San Vicente con pases a las 17:30 y a las 19:00 horas. Las personas interesadas en estos recorridos podrán inscribirse el mismo día en el stand de la Oficina Verde ubicado en la feria.

Como complemento a estas jornadas presenciales, la Universidad ha lanzado un concurso de vídeos en formato Reel de Instagram dirigido a los estudiantes matriculados en el curso 2025–2026. Los participantes deberán publicar contenidos que incluyan el nombre científico de una planta, sus usos y curiosidades botánicas, utilizando el hashtag #PlantsDayUsal2026. El plazo para participar comienza el 15 de abril y finalizará el 11 de mayo. Los premios para los ganadores incluyen vales de compra para material de jardinería y sets de la colección LEGO Botanicals, cuyas bases completas pueden consultarse en la web de la Oficina Verde.