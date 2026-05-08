La Universidad de Salamanca y China estrechan lazos para futuras colaboraciones
El rector de la USAL y el embajador de China en España han mantenido una reunión este viernes, 8 de mayo
El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha recibido al embajador de la República Popular China en España, Yáo Jing, para avanzar en la colaboración académica y la realización de nuevos proyectos juntos. Un encuentro destinado a ampliar la oferta educativa y formativa de la USAL.
La reunión se ha dado gracias al I Congreso Internacional Interdisciplinario sobre el Diálogo Intercivilizacional en Lengua, Literatura y Civilización Chinas, por el Instituto Confucio, donde se ha hablado de “literatura, pensamiento clásico, tradición artística y diálogo intercultural; pero también de cuestiones contemporáneas, como la IA, los medios digitales, los estereotipos culturales y la ética global”.
El propio rector de la Universidad de Salamanca ha destacado que “las relaciones entre la USAL y China han entrado en una nueva etapa, con el refuerzo de los vínculos con universidades e instituciones chinas; y en la movilidad estudiantil, cooperación académica, enseñanza del chino, proyectos conjuntos y visitas institucionales. “.
Cabe recordar que hace tan solo unas semanas, la propia Universidad de Salamanca abría su primer campus en China, reforzando así el compromiso entre la institución académica y los estudiantes del país.
También te puede interesar
Lo último