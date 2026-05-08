La Universidad de Salamanca y China estrechan lazos para futuras colaboraciones

El rector de la USAL y el embajador de China avanzan en la colaboración académica internacional

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha recibido al embajador de la República Popular China en España, Yáo Jing, para avanzar en la colaboración académica y la realización de nuevos proyectos juntos. Un encuentro destinado a ampliar la oferta educativa y formativa de la USAL.

La reunión se ha dado gracias al I Congreso Internacional Interdisciplinario sobre el Diálogo Intercivilizacional en Lengua, Literatura y Civilización Chinas, por el Instituto Confucio, donde se ha hablado de “literatura, pensamiento clásico, tradición artística y diálogo intercultural; pero también de cuestiones contemporáneas, como la IA, los medios digitales, los estereotipos culturales y la ética global”.

El propio rector de la Universidad de Salamanca ha destacado que “las relaciones entre la USAL y China han entrado en una nueva etapa, con el refuerzo de los vínculos con universidades e instituciones chinas; y en la movilidad estudiantil, cooperación académica, enseñanza del chino, proyectos conjuntos y visitas institucionales. “.

Cabe recordar que hace tan solo unas semanas, la propia Universidad de Salamanca abría su primer campus en China, reforzando así el compromiso entre la institución académica y los estudiantes del país.