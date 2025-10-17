La Universidad de Salamanca, entre las cinco más sostenibles de España según el Ranking CYD 2025

La Universidad de Salamanca (USAL) ha sido reconocida como una de las universidades más sostenibles de España, al alcanzar la quinta posición en el Ranking CYD 2025, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Este ranking, pionero en evaluar la sostenibilidad social y medioambiental en el sistema universitario español, resalta el fuerte compromiso de la USAL con la responsabilidad social y la gestión ambiental.

Una clasificación basada en 16 indicadores de sostenibilidad

El ranking analiza 16 indicadores clave que miden el rendimiento de las universidades en ámbitos como igualdad, inclusión, acción social, salud y sostenibilidad medioambiental. La Universidad de Salamanca ha obtenido 13 indicadores en niveles de “mayor rendimiento relativo” o “rendimiento intermedio”, situándose por detrás de las universidades de Valencia, Girona, Málaga y Almería, y superando a otras instituciones destacadas a nivel nacional.

Referente en compromiso social

Entre los indicadores mejor valorados en el ámbito social se encuentran:

Talento investigador femenino

Inversión en atención a la discapacidad

Ayudas propias al estudio

Iniciativas de acción social

Promoción de la salud universitaria

Estos resultados reflejan una política activa de la USAL en favor de la equidad, la inclusión y el bienestar de su comunidad universitaria.

Liderazgo en sostenibilidad medioambiental

En el área medioambiental, la Universidad de Salamanca también ha sido destacada por su máxima puntuación en:

Acciones de eficiencia energética

Innovación tecnológica aplicada a la sostenibilidad

Estas prácticas consolidan a la USAL como una institución comprometida con la reducción del impacto ambiental y el desarrollo de infraestructuras sostenibles.

Un compromiso estratégico y transversal

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, ha valorado positivamente este reconocimiento:“Estos resultados reflejan el compromiso estratégico de la Universidad de Salamanca con la sostenibilidad”.

Mateos subrayó que este éxito no es únicamente fruto del trabajo de las unidades especializadas como la Unidad de Igualdad, el SAS o la Oficina Verde, sino también de las acciones transversales impulsadas desde los centros y facultades en todos los campus de la universidad.

Una herramienta objetiva para evaluar la sostenibilidad universitaria

Desde la Fundación CYD, su responsable técnica, Ángela Mediavilla, explicó que el Ranking CYD Universidades Sostenibles constituye un instrumento de evaluación comparativa con enfoque cuantitativo.“Ofrece una visión estructurada y objetiva del grado de implicación y desempeño de las universidades españolas en sostenibilidad social y medioambiental”, afirmó Mediavilla.

Más de 300 iniciativas de sostenibilidad consultables online

El análisis del ranking se complementa con el Buscador CYD de universidades sostenibles, una herramienta digital que permite consultar 316 iniciativas promovidas por 70 universidades españolas en ámbitos como:

Igualdad de género

Lucha contra la discriminación y el acoso

Inclusión social

Acción social

Promoción de la salud

Sostenibilidad medioambiental