La Universidad de Salamanca colaborará con universidades africanas e indias en proyectos de investigación vinculados a la educación, la inclusión y la inmigración

La Universidad de Salamanca (USAL) ha reforzado su compromiso con la promoción del conocimiento global y la diversidad lingüística tras la firma de un importante acuerdo que permitirá la creación de la Cátedra LinguaSOUTH. Este nuevo ente académico tiene como objetivo principal la colaboración en proyectos de investigación con universidades de África e India, centrándose en áreas cruciales como la educación, la inclusión y la inmigración.

El convenio fue rubricado por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, junto a Alba Gómez Arias, presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en el Sur de África (ACESDA); Beatriz Santacruz García, coordinadora de Programas Educación y Salud de la Fundación Mujeres por África; y José Segura, director general de Casa África.

La Cátedra LinguaSOUTH nace con la vocación de saldar una deuda histórica con los saberes del "global south". Se articulará en torno a dos ejes fundamentales: la investigación, conocimiento y difusión sobre las lenguas y culturas africanas, y el desarrollo de proyectos lingüísticos y de investigación entre India y España, con el multilingüismo como clave estratégica para el entendimiento mutuo y la cohesión social.

Entre las actuaciones previstas, la USAL colaborará activamente con instituciones africanas e indias en la participación y liderazgo de estudios y proyectos, con un foco especial en la investigación aplicada a las lenguas minoritarias y minorizadas, especialmente en los contextos de educación, políticas lingüísticas, inclusión e inmigración.

Además, se organizarán seminarios de investigación, talleres especializados en metodología para contextos multilingües y ponencias de intercambio entre estudiantes e investigadores jóvenes de la USAL y de las universidades socias. Un aspecto destacado es el desarrollo de materiales educativos para la enseñanza en diferentes ramas del Sistema de Educación Superior de Sudáfrica, incluyendo la colaboración con el Board of ALDUs (African Languages Development Units; BAQONDE) y el apoyo a lenguas indígenas históricamente marginadas.

Como colofón cultural, la Universidad de Salamanca acogerá anualmente el Día de las Lenguas Africanas, un evento académico, cultural y cinematográfico que contará con un país africano invitado en cada edición.