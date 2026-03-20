La Universidad de Salamanca convoca un concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios

El Rectorado de la Universidad de Salamanca ha convocado un concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios por el sistema de promoción interna, según publica este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Los aspirantes deben reunir una serie de requisitos, como tener entre 16 y 70 años; estar en plena capacidad para el desempeño de las tareas, no hallarse en inhabilitación para empleos públicos por resolución judicial y poseer el título de Doctor. Asimismo, han de ser funcionarios de carrera del cuerpo de profesores titulares de universidad con destino actual definitivo en la USAL y tener una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el puesto de origen. Quedan excluidos quienes ya ostenten la condición de Catedrático de Universidad en la misma área de conocimiento.

Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica en https://sede.usal.es/procedimientos?param1=PROPDI junto al currículum vitae, el título de Doctor, entre otros documentos acreditativos y justificativos, y el justificante de pago de los derechos de examen. El plazo es de quince días hábiles desde la publicación de esta convocatoria en el BOE.

Toda la información se puede consultar en el Boletín Oficial de Castilla y León publicado este viernes, 20 de marzo.