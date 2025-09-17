La Universidad de Salamanca convoca nuevas plazas para personal docente e investigador

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) ha publicado este miércoles, 17 de septiembre, una serie de convocatorias para cubrir diversas plazas de personal docente e investigador en la Universidad de Salamanca. Las resoluciones abren un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes a contar desde el día siguiente a su publicación.

Las convocatorias incluyen un amplio abanico de categorías y áreas de conocimiento, como un concurso de acceso a plazas de Profesor Titular de Universidad en Ingeniería Mecánica y Física Teórica, y una promoción interna para Catedrático de Universidad en Historia de la Ciencia.

Además, se han convocado plazas de Profesorado Permanente Laboral en Estudios Hebreos y Arameos, Filología Inglesa y Estética y Teoría de las Artes, así como de Profesores Asociados, incluyendo plazas específicas para el programa de prácticas tuteladas en farmacia comunitaria y hospitalaria.

Para más información y el detalle de las bases, los interesados pueden consultar las convocatorias en el BOCYL de este miércoles, 17 de septiembre de 2025.