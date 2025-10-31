La Universidad de Salamanca da la bienvenida a los nuevos doctorandos en un acto de inicio de curso

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Salamanca celebró este año, por segundo consecutivo, su acto de inicio del curso académico, dirigido a los doctorandos y doctorandas de la institución. La jornada, concebida como bienvenida y orientación, está destinada a todo el alumnado y profesorado de los 44 programas de doctorado que se imparten en la universidad.

El evento se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad y permitió presentar a los asistentes la estructura de la Escuela de Doctorado, así como los aspectos clave de los estudios de doctorado y el Plan de Formación Transversal 2025-2026.

La sesión contó con la participación de José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación y director de la Escuela de Doctorado; Mario Amado Montero y María Nieves Martínez Rodríguez, subdirectores de la Escuela; y Alicia García Holgado, coordinadora de Formación Transversal, quienes destacaron la importancia de ofrecer a los nuevos investigadores una orientación completa desde el inicio de su trayectoria.

Con esta iniciativa, la Universidad de Salamanca reafirma su compromiso con la excelencia investigadora, la formación de calidad y la integración de los nuevos doctorandos en la comunidad académica, fomentando un entorno que favorece el desarrollo profesional y la investigación de alto nivel.