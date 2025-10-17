La Universidad de Salamanca, entre las más destacadas en compromiso social y medioambiental

La Universidad de Salamanca (USAL) ha sido reconocida como una de las diez universidades españolas más destacadas por su firme compromiso social y medioambiental, según el reciente Ranking CYD universidades sostenibles publicado por la Fundación CYD.

La USAL comparte este selecto grupo con instituciones de prestigio como València-Estudi General, Girona, Málaga, Almería, Sevilla, Vigo, Alicante, Granada y Jaén. Este ranking se dedica íntegramente a evaluar la labor de las universidades en dimensiones cruciales como la igualdad, la inclusión, la acción social, la promoción de la salud y la sostenibilidad medioambiental.

Un compromiso generalizado en la gestión ambiental

Los datos del Ranking CYD muestran una amplia adopción de prácticas sostenibles a lo largo del sistema universitario:

Eficiencia Energética y Renovables: la gran mayoría de las universidades ( 93,15% ) utiliza fuentes de energía renovable , siendo la fotovoltaica la opción predominante ( 87,67% ). Además, el 91,78% cuenta con un plan estratégico para optimizar el consumo, implementando medidas de ahorro como la iluminación LED ( 89,04% ) y la instalación de nuevos equipos de climatización ( 86,30% ).

Gestión de Residuos y Agua: todas las universidades públicas y el 93,1% de las privadas tienen programas de reciclaje para los residuos generados. En cuanto al agua, el 93,15% dispone de fuentes de agua potable gratuita , y el 94,52% promueve iniciativas para un consumo consciente mediante el uso de grifería eficiente y cisternas de doble descarga.

Movilidad Sostenible: el fomento del transporte ecológico es una prioridad para el 90,41% de las universidades. El informe destaca que el 100% de las públicas y el 93,10% de las privadas han instalado estacionamientos para bicicletas y patinetes.

Inversión y visión de futuro

El informe también concluye que la gran mayoría de las universidades (82,19%) dispone de responsables o unidades específicas de sostenibilidad. Las universidades públicas invierten, de promedio, $832.183$ euros en la gestión medioambiental, una cifra superior a la media de los centros privados.

De cara al futuro, el 91,78% de las universidades se siente preparada para afrontar los desafíos de la sostenibilidad, adoptando innovaciones como la instalación de paneles solares y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Finalmente, el compromiso con la transparencia es elevado, ya que más del 90% de las instituciones mantiene registros de consumo eléctrico y de agua, y el 79,45% registra su huella de carbono, asegurando la monitorización de su impacto en el entorno natural.