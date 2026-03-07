Universidad de Salamanca y Embajada de Canadá crean conjuntamente el Aula sobre justicia climática, derechos humanos y políticas públicas

La Universidad de Salamanca y la Embajada de Canadá han creado de manera conjunta el Aula sobre justicia climática, derechos humanos y políticas públicas; un acuerdo firmado entre ambas instituciones que servirá como espacio para la docencia, la investigación y la transparencia.

Este convención se ha firmado entre el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y por el embajador de Canadá en España, Jeffrey Marder, creando el Aula de Canadá que ya se anunció en el VI Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, organizado por el CIDH-Diversitas de la Universidad de Salamanca en julio de 2023.

Del mismo modo, desde la propia Universidad de Salamanca han indicado que “el Aula Canadá se concibe como un entorno institucional que privilegiará la enseñanza, la investigación y la transferencia de conocimiento en materia de justicia climática, derechos humanos y políticas públicas, con especial atención a los espacios geográficos de Europa, América del Norte y América Latina”.

Asimismo, han destacado cuatro ejes en los que se sustentará este acuerdo: el de formación y asesoramiento dirigidos a actores públicos y privados de Europa, Canadá y América Latina en políticas y prácticas de justicia climática; el de potenciar la investigación aplicada; el de la creación del Premio Aula Canadá de Justicia Climática, Derechos Humanos y Políticas Públicas; y por último el de actividades de transferencia y otras tareas de interés conjunto para ambas instituciones y para terceros colaboradores.