La Universidad de Salamanca entra en la élite mundial de la educación digital tras un acuerdo con China

La Universidad de Salamanca logra un hito internacional tras concluir con éxito el proceso de negociación institucional desarrollado en la República Popular China, obteniendo su adhesión oficial a la Alianza Global para la Educación Digital. La incorporación de la universidad salmantina a esta red internacional supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por la institución en materia de innovación, internacionalización y transformación digital. Gracias a esta incorporación, la USAL se posiciona como universidad pública española de referencia dentro de la Alianza y refuerza su liderazgo educativo en Asia conforme a los estándares establecidos por la propia organización internacional.

La adhesión se formalizó durante el encuentro anual de la Alianza Global para la Educación Digital, celebrado el pasado 11 de mayo en la ciudad china de Hangzhou, en el World Digital Education Conference. La candidatura presentada por la delegación salmantina recibió el respaldo de los organismos participantes tras superar el proceso de evaluación y negociación internacional. El éxito fue posible tras las reuniones mantenidas durante la primavera de 2025 entre el rector de la Universidad de Salamanca y Liu Limin, presidente de la China Education Association for International Exchange (CEAIE), entidad dependiente del Ministerio de Educación de China y uno de los principales actores internacionales en cooperación educativa.

La Alianza Global para la Educación Digital reúne a algunas de las instituciones académicas y organizaciones más influyentes. Junto a la Universidad de Salamanca figuran entidades como las universidades de Pekín, Tsinghua, Normal de Beijing, Open University (UK), University of Adelaide (Australia), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia) o Hiroshima University (Japón). También forman parte de esta red: la Academia China de Ciencias de la Educación, el Instituto de Tecnologías de la Información en Educación de la UNESCO, la Organización Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO), la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE), Tencent o la Organización de Ministros de Educación del Sudeste Asiático (SEAMEO).