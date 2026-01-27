La Universidad de Salamanca estrecha lazos con Japón con la visita del embajador, Hiroshi Yamauchi

La agregada de Cultura y Prensa de la Embajada, Yuka Hayashi; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; el nuevo embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi; y el director del Centro Cultural Hispano Japonés, José Abel Flores

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quiere que Japón tenga todavía más presencia en la institución académica. Prueba de ello es la visita del nuevo embajador nipón en España, Hiroshi Yamauchi, para llevar a cabo un encuentro de trabajo para que la USAL continúe estrechando lazos con Japón.

Yamuchi, que asumió el nuevo cargo en octubre de 2025, estuvo acompañado por la agregada de Cultura y Prensa de la Embajada, Yuka Hayashi; juntos, han visitado el Centro Cultural Hispano Japonés de la mano de su director, José Abel Flores, quien previamente también ha participado en la reunión de trabajo con el rector, y del `profesor, Flores Villarejo.

Aprovechando esta visita institucional, el nuevo embajador ha podido visitar la exposición ‘Haikugráfica: instantes de la naturaleza’, una muestra que busca poner en valor la importancia cultural del ‘haiku’ como expresión poética.

Tras esta visita, el embajador y su equipo, a pesar del mal tiempo, han podido disfrutar de otros monumentos de la ciudad, como las catedrales, así como dependencias históricas de la Universidad de Salamanca.