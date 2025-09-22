La Universidad de Salamanca estrecha lazos con la Universidad Tecnológica Federal de Paraná

na delegación de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná (Brasil) ha visitado la Universidad de Salamanca (USAL) para fortalecer lazos y explorar nuevas vías de colaboración académica. La representación brasileña estuvo formada por la vicerrectora de Investigación y Programas de Posgrado, Michele Potrich, junto a otros representantes de las áreas de internacionalización e ingeniería.

El vicerrector de Investigación de la USAL, José Miguel Mateos Roco, ha mantenido un encuentro con la delegación brasileña. El principal objetivo de la reunión fue consolidar la relación entre ambas instituciones y abrir nuevas oportunidades de cooperación en el ámbito de la investigación, el desarrollo de programas de posgrado y el intercambio de conocimientos.