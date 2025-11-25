La Universidad de Salamanca estrecha lazos con la Universidad Nacional de Vietnam

La Universidad de Salamanca ha reforzado su proyección en el sudeste asiático con la visita que el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez, realizó a la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VNU-HCMC), donde suscribió un Memorando de Entendimiento (MoU) con la Universidad Internacional, uno de los centros de referencia dentro de la VNU.

Este acuerdo permitirá presentar proyectos europeos conjuntos de capacitación e investigación, además de impulsar nuevas vías de colaboración académica y científica. La firma se integra en la estrategia institucional de la USAL para abrirse a los países del Asia-Pacífico, una región clave para la internacionalización universitaria.

Vietnam es actualmente el país con mayor crecimiento económico del área Asia-Pacífico y se prevé que desempeñe un papel decisivo en la economía global y en el desarrollo de la educación superior en los próximos años.