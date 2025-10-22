La Universidad de Salamanca firma un convenio con la Universidad Sai de la India para impulsar la movilidad e investigación conjunta

El rector Juan Manuel Corchado y el vicerrector Ajith Abraham rubrican el acuerdo dirigido a fomentar los programas de movilidad

La Universidad de Salamanca (USAL) y la universidad india de Sai han suscrito un convenio marco de colaboración académica. El acuerdo busca intensificar las relaciones bilaterales, priorizando el fomento de los programas de movilidad de docentes, investigadores y estudiantes entre ambas instituciones.

El convenio, firmado por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y el vicerrector de la universidad india, Ajith Abraham, permitirá la realización de ediciones conjuntas monográficas, el impulso a nuevos proyectos de investigación, la creación de actividades docentes específicas y la organización de coloquios internacionales.

El acuerdo refuerza la estrategia de internacionalización de la USAL, abriendo una nueva vía de colaboración con el ecosistema académico y científico de la India.