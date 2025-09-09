La Universidad de Salamanca y la Fiscalía de Menores buscan reforzar la colaboración

El rector de la Universidad de Salamanca se reúne con el psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Menores

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, se ha reunido hoy con el psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Menores, Javier Urra, para explorar nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones.

El encuentro, celebrado en el Rectorado de la USAL, también contó con la presencia del secretario general de la universidad, Alfredo Ávila de la Torre, y el decano de la Facultad de Psicología, Juan José García Meilán.

Durante la reunión, se discutieron temas de interés común, con el objetivo de estrechar lazos y potenciar futuras iniciativas conjuntas, especialmente en el ámbito de la psicología y su aplicación en el sistema de justicia. Ambas partes expresaron su compromiso de trabajar de forma coordinada para beneficiar a la sociedad.