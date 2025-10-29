La Universidad de Salamanca fortalece sus lazos académicos con Perú y proyecta nuevas alianzas estratégicas

Una delegación de alto nivel de la Universidad de Salamanca (USAL) y su Fundación General ha llevado a cabo una visita institucional a la República del Perú con el propósito de consolidar alianzas estratégicas en los ámbitos de la docencia, la investigación, la cooperación internacional, la movilidad académica y la formación no reglada.

Durante la misión, la delegación salmantina impulsó sinergias institucionales de gran relevancia que permitirán avanzar en dos proyectos destacados: la constitución de la Cátedra Perú y la promoción del V Centenario de la Escuela de Salamanca, efeméride que se conmemorará durante el curso académico 2026-2027, y que pone de relieve el histórico vínculo intelectual entre España y el país andino.

La visita coincidió con la celebración del X Congreso Internacional de la Lengua Española (X CILE), realizado en Arequipa, foro de referencia para la promoción y unidad del español, en el que la Universidad de Salamanca tuvo una participación activa.

En el marco de esta agenda, la representación de la USAL mantuvo encuentros bilaterales con el Consejo Nacional de Educación y con equipos rectorales de reconocidas universidades peruanas, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, entre otras instituciones.

Asimismo, la delegación fue recibida por Alejandro Abellán García de Diego, embajador de España en Perú, en un encuentro celebrado en el Centro Español del país. El embajador expresó su plena disposición a respaldar las iniciativas impulsadas por la Universidad de Salamanca ante las universidades peruanas, destacando el valor estratégico de estas colaboraciones para el fortalecimiento de los lazos académicos y culturales entre ambas naciones.

Con esta visita institucional, la Universidad de Salamanca reafirma su compromiso con la internacionalización y la proyección iberoamericana, consolidando su papel como puente académico y cultural entre España y América Latina, y sentando las bases para una cooperación duradera y de mutuo beneficio con el sistema universitario peruano.