La Universidad de Salamanca gestionará más de 600.000 euros de los 1,2 millones llegarán a Castilla y León para investigación

Salamanca es el principal motor de la investigación científica en Castilla y León tras la resolución provisional de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Según los datos consultados por Ical, las instituciones académicas y científicas de la capital charra reciben la mayor parte de las ayudas destinadas a incentivar la consolidación de proyectos investigadores en la Comunidad, con un total de cuatro de las seis subvenciones concedidas.

En concreto, la Universidad de Salamanca es la institución más beneficiada de Castilla y León en esta convocatoria: acapara más de la mitad del presupuesto autonómico. Recibirá 598.431 euros distribuidos en tres ayudas estratégicas que comenzarán su ejecución el próximo 1 de abril de 2026.

La Facultad de Biología de la USAL contará con una partida de 199.798 euros; al Instituto Universitario Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) irán 199.803 euros; mientras que el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), centro compartido entre la USAL y el CSIC, percibirá 198.830 euros.

A este montante se suma una cuarta ayuda destinada al Centro de Investigación del Cáncer, que recibirá 198.958 euros para la consolidación de un investigador. En total, las instituciones con sede en la ciudad charra gestionarán más de 600.000 de los 1,2 millones de euros que llegarán a Castilla y León.

A pesar del éxito de estas propuestas, la convocatoria destaca por su alto nivel de competitividad. Las seis ayudas concedidas en toda la Comunidad representan apenas una cuarta parte de las solicitudes presentadas. En el caso de Salamanca, la AEI ha desestimado otras cuatro peticiones de financiación que procedían del propio Centro de Investigación del Cáncer y de los departamentos de Física Aplicada, Bioquímica y Biología Molecular, y Microbiología y Genética.

A nivel autonómicos, la Universidad de Valladolid ha sido la institución con más solicitudes rechazadas (diez), seguida de Salamanca (cuatro) y Burgos (tres). Estas denegaciones responden, según la Agencia Estatal de Investigación, a criterios de prioridad o a no haber superado los umbrales de novedad, calidad y viabilidad exigidos en esta edición.