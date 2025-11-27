La USAL gradúa a 26 especialistas en gestión de la I+D+i a través del Programa GESTIDI-USAL

La Universidad de Salamanca gradúa a 26 especialistas en gestión de la I+D+i a través del Programa GESTIDI-USAL

La Universidad de Salamanca ha celebrado el acto de entrega de diplomas a los 26 titulados del Programa GESTIDI-USAL, iniciativa formativa orientada a la capacitación especializada en gestión de la I+D+i, innovación y transferencia de conocimiento. El programa se desarrolla en colaboración con el Instituto para la Competitividad de Castilla y León (ICECYL), entidad que respalda esta formación dentro del marco de la Estrategia RIS3 de la comunidad.

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; el director general del ICECYL, Augusto Cobos; y el delegado del rector para la Estrategia Institucional, Óscar Lorenzo.

En su intervención, Augusto Cobos subrayó la importancia de la colaboración entre instituciones, empresas, centros tecnológicos y universidades para fortalecer el ecosistema regional de innovación, destacando el papel de GESTIDI-USAL en la formación de perfiles técnicos especializados y alineados con las necesidades actuales del tejido productivo.

Por su parte, el rector Juan Manuel Corchado destacó el valor estratégico del programa para la Universidad y para Castilla y León. En su discurso, señaló que “la innovación no avanza sola; avanza gracias a personas preparadas, con criterio y con una mirada abierta al mundo. El programa GESTIDI es una llave que abre puertas, conexiones y proyectos”.

El Programa GESTIDI-USAL combina formación teórica, y estancias en entidades vinculadas a la innovación, como clústeres, centros tecnológicos, oficinas de transferencia y organismos regionales y nacionales. La edición 2025 ha incluido además formación con la Microcredencial en Promoción, Gestión y Comunicación de Proyectos de I+D+i, alineada con las competencias demandadas en el Espacio Europeo de Educación Superior.

El acto reconoció también a las entidades colaboradoras (IECYT, IBSAL y Global Exchange) que han participado en el desarrollo del programa.