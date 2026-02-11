La Universidad de Salamanca homenajea al personal técnico, de gestión y de administración y servicios

El Paraninfo de la Universidad de Salamanca acogió este miércoles la entrega de las distinciones al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) que cumple 15, 25 o 35 años de servicio y a los que alcanzan la jubilación durante este curso.

Este acto tiene como objetivo rendir reconocimiento público a la labor de los profesionales que trabajan en tareas técnicas y de gestión en la Universidad de Salamanca y se completó con la entrega de premios a los ganadores del Concurso de ideas y proyectos de mejora de la gestión, que convoca anualmente la Gerencia.

Durante la ceremonia, a la que asistieron 76 personas de un total de 127 homenajeados, el rector reconoció “su compromiso, dedicación y esfuerzo, que los convierte en uno de los pilares fundamentales de la estructura universitaria”.

Junto al rector y el gerente también han asistido al acto de homenaje al PTGAS la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Salamanca, Rosario Arévalo Arévalo, el vicerrector de Economía, Javier González Benito, así como el secretario general, Alfredo Ávila de la Torre.

Compromiso institucional de servicio público

Corchado agradeció al personal homenajeado sus años de dedicación y se comprometió a trabajar para mejorar sus condiciones de trabajo. En este sentido, el rector adelantó que entre los objetivos de su equipo está el impulso al desarrollo real de la carrera profesional del PTGAS, la formación continua para que se adapte a la realidad actual, la modernización y eficiencia para lograr una mayor autonomía en la toma de decisiones y nuevas formas de organización del trabajo. Para ello, aseguró, “contamos con la transformación digital como herramienta aliada”.

Por su parte, el gerente de la Universidad de Salamanca, Pedro García García, elogió el compromiso institucional de servicio público del personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la USAL llevado a cabo durante todos estos años. Una tarea esencial, dijo, “la de este colectivo que representa el 33% de la plantilla estructural de la Universidad, para que la actividad universitaria funcione con eficacia, eficiencia, seguridad y transparencia”.

En cuanto a los retos de futuro de la institución, el gerente avanzó el impulso de la proyección de la Universidad como una institución abierta al cambio, donde la tradición se entrelaza con la innovación para impulsar el desarrollo sostenible y la inclusión social. En este sentido, destacó la implantación total de la administración electrónica al finalizar 2026 y la adaptación a la irrupción de la IA, con la publicación de varias guías de buenas prácticas dirigidas a este colectivo en este primer semestre y la aprobación durante el segundo semestre de un Reglamento para el uso de la IA por parte de la comunidad universitaria.

Premios del Concurso de Ideas y Mejora

En la sesión también se hizo entrega del Premio a la Idea en la Mejora de la Gestión a Javier Gago Álvarez, por su trabajo titulado “Sistema de gestión automatizada de donaciones bibliográficas: una solución integral en la nube basada en el ecosistema Google”. En la modalidad de Premio al Proyecto en la mejora de la Gestión, se alzaban con el galardón Sonia Santiago Román, Almudena Mangas Vega y Nuria Sánchez Castro por la propuesta titulada “Integración y verificación de identificadores OpenAlex en los recursos de la Universidad de Salamanca”.