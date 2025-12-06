La Universidad de Salamanca identifica en un innovador estudio los patrones de sueño de la población adulta española

Equipo de investigación liderado por José Ignacio Recio (USAL), en colaboración con IBSAL y el Complejo Hospitalario de Salamanca

El sueño es una función biológica esencial, determinante para la salud individual y colectiva por sus implicaciones directas en el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y trastornos mentales, entre otras patologías. En nuestro país, la Sociedad Española de Neurología (SEN) reveló en 2024 que el 48% de la población adulta española no tenía un sueño de calidad y la Real Academia Nacional de Medicina de España apuntó el pasado 14 de marzo, Día Mundial del Sueño, que más de 4 millones de españoles padecían algún tipo de insomnio crónico, lo equivalente al 10% de la población.

Ahora, la Universidad de Salamanca acaba de publicar en ‘BMJ Open’ un innovador estudio que ofrece relevante información para la comprensión de los patrones de sueño en la población adulta española y permite definir los posibles determinantes de calidad del sueño, “especialmente al abordar diferencias por sexo y factores psicosociales”, explica el profesor y director del proyecto, José Ignacio Recio Rodríguez, a Comunicación USAL.

En un contexto donde los trastornos del sueño tienen gran impacto en la salud pública, el estudio multicéntrico, coordinado por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la USAL y desarrollado en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), “contribuye a perfilar estrategias más personalizadas de intervención basadas en la evidencia y su enfoque integral, que combina salud mental, hábitos de vida y factores sociodemográficos, refuerza su valor aplicado en el ámbito clínico y de salud pública”, subraya.

Infografía de las personas contactadas e incluidas en el estudio, segmentados por grupos de edad y sexo

Registro de la actividad y los ciclos de sueño

Concretamente, el proyecto, desarrollado desde mayo de 2022 hasta abril de 2024, se ejecutó con el propósito de “identificar patrones diferenciados de sueño entre hombres y mujeres adultos en España y conocer cómo influyen factores como la edad, el nivel educativo, los hábitos de vida y la salud mental en la calidad del descanso”.

Precisamente, esta perspectiva poblacional y de salud pública es uno de los aspectos novedosos en este tipo de estudios. Es decir, “en lugar de centrarse en trastornos específicos, adopta un enfoque preventivo, orientado a la caracterización general de la calidad del sueño y sus determinantes”, destaca el director.

Para ello, el equipo investigador diseñó un estudio transversal con una muestra representativa de 500 personas de entre 25 y 65 años, residentes en Salamanca y Ávila, distribuidas equitativamente por sexo y edad. Cabe destacar que la muestra estratificada y representativa regionalmente, basada en registros de salud poblacionales, “aporta una robustez poco habitual en estudios de sueño, que suelen centrarse en muestras clínicas o de conveniencia”.

Así, cada participante fue evaluado mediante actigrafía (dispositivos ActiGraph GT3X+), que registró la actividad y los ciclos de sueño durante cinco días, y mediante el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI), un cuestionario estandarizado y validado que mide la percepción subjetiva del sueño.

Momento de la prueba del dispositivo ActiGraph GT3X+ en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca

Además de las medidas objetivas y subjetivas del descanso, los científicos también recopilaron datos sobre estilo de vida (dieta, actividad física, consumo de alcohol y tabaco), salud mental (niveles de ansiedad y depresión) y condiciones clínicas de los participantes. La información recogida permitió realizar un análisis de clústeres -una técnica estadística que agrupa individuos con características similares- para identificar perfiles de sueño específicos por sexo.

En este sentido, una de las características innovadoras del trabajo es que “se trata de uno de los primeros estudios españoles en combinar simultáneamente actigrafía objetiva (ActiGraph GT3X+) y evaluación subjetiva mediante el PSQI dentro de la misma muestra representativa, lo que fortalece la validez de los resultados”, señalan.

Resultados en hombres y mujeres

Asimismo, la aplicación de un análisis de conglomerados diferenciado por hombres y mujeres también es innovador en el contexto español y permite identificar perfiles de sueño concretos asociados a edad, educación y carga emocional, algo poco explorado previamente. Los resultados revelaron que el sueño en la población española es un fenómeno altamente heterogéneo. Se identificaron tres perfiles principales en cada sexo, con edad y nivel educativo como factores determinantes.

En los hombres, los mayores de 65 años con estudios universitarios y baja carga ansioso-depresiva mostraron la mejor eficiencia del sueño (91,8%) pese a dormir menos tiempo total. En contraste, los hombres jóvenes (en torno a 35 años) con niveles más altos de ansiedad y depresión presentaron una menor eficiencia y más despertares nocturnos.

Por su parte, entre las mujeres, las de 55 años con baja carga emocional presentaron los patrones de sueño más estables y eficientes, mientras que las más jóvenes (35 años) con mayor sintomatología ansioso-depresiva registraron peor calidad del sueño, más despertares y menor eficiencia.

En ambos casos, las variables psicológicas mostraron un peso mayor que los factores de estilo de vida, subrayando la estrecha relación entre el bienestar emocional y el descanso nocturno.

Imagen de comida y vida saludable

Dieta mediterránea, ejercicio y consumo de alcohol

El estudio también constató que una mayor adherencia a la dieta mediterránea y un consumo moderado de alcohol se asociaron con un mejor descanso, aunque su influencia fue secundaria respecto a la de la salud mental. Del mismo modo, el ejercicio físico mostró una relación variable, dependiendo de su intensidad y momento del día.

En conjunto, los hallazgos evidencian que “la calidad del sueño no puede entenderse de forma aislada, sino como el resultado de la interacción entre factores psicológicos, clínicos, sociales y conductuales, con diferencias significativas entre hombres y mujeres”, destaca Recio Rodríguez.

Así, la iniciativa de investigación liderada desde la USAL demuestra la necesidad de abordar el sueño desde una perspectiva personalizada, adaptando las intervenciones en salud pública según el perfil emocional, sociodemográfico y de hábitos de cada persona. Por consiguiente, la identificación de estos patrones diferenciados permite orientar estrategias preventivas y terapéuticas más eficaces, destinadas a mejorar el descanso y la salud general de la población.

Es decir, a diferencia de la mayoría de investigaciones previas realizadas en este campo, que se limitan a correlacionar variables individuales con la calidad del sueño, este nuevo trabajo y su clasificación por tipologías de sueño a partir de un enfoque de análisis multivariante (cluster analysis) permite reconocer subgrupos poblacionales con características propias. Esa segmentación “posibilita avanzar hacia intervenciones personalizadas en salud del sueño, un aspecto emergente y relevante en la epidemiología moderna”, concluye el profesor.

Referencia del proyecto:

César Jiménez-Vaquero, Jesús González-Sánchez, Rosario Alonso-Domínguez, Irene A. García-Yu, Natalia Sánchez-Aguadero, Andrea Crespo-Sedano, María I. Rihuete-Galve y José I. Recio-Rodríguez. Sex-specific sleep profiles in Spanish adults: Cross-sectional actigraphy–PSQI study with cluster analysis in Salamanca and Ávila. BMJ Open 2025; 15: e103094. doi: 10.1136/bmjopen-2025-103094

Proyecto desarrollado con financiación institucional de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y de la Universidad de Salamanca.