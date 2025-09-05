La Universidad de Salamanca impulsa una agricultura más sostenible con el proyecto europeo PROSPER

La Universidad de Salamanca, a través del Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE), se suma desde el 1 de septiembre a PROSPER, un ambicioso proyecto internacional financiado por el programa Horizonte Europa. Con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros íntegramente aportados por la Unión Europea, la iniciativa reúne a 27 socios de 13 países para avanzar hacia un modelo agrícola más diverso, resiliente y sostenible.

El eje central de PROSPER son las denominadas “leguminosas huérfanas”, cultivos tradicionales poco explotados pero de gran resistencia al cambio climático y alto valor nutricional. Su impulso permitirá diversificar la producción, reducir la dependencia del monocultivo y reforzar la seguridad alimentaria mediante prácticas innovadoras y sostenibles.

La coordinación recae en la Universidad de Pavía (Italia), bajo la dirección de la profesora Alma Balestrazzi, junto con el catedrático de la USAL Óscar Lorenzo y el investigador Demosthenis Chachalis, del Instituto Benaki de Fitopatología (Grecia). La Universidad de Salamanca formará parte del equipo de dirección estratégica y actuará como enlace institucional con la Comisión Europea.

Con cuatro años de duración (2025-2029), el proyecto celebrará su reunión inaugural los días 2 y 3 de octubre en el University College Collegio Nuovo de Pavía. Además, se integrará en el Instituto Virtual Life on Land, que la USAL colidera dentro de la alianza universitaria EC2U.

Más allá de la innovación agrícola, PROSPER incorpora un firme compromiso social, promoviendo la igualdad de género y la participación equilibrada de mujeres en investigación, formación y emprendimiento.