La Universidad de Salamanca impulsa la innovación estudiantil con el Programa de Prototipos Orientados al Mercado 2024-2025

La Fundación General de la Universidad de Salamanca presenta los proyectos del Programa de prototipos orientados al mercado en TCUE

La Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL) ha celebrado en la Hospedería Fonseca la Jornada de Presentación del Programa de Prototipos Orientados al Mercado correspondiente al curso 2024-2025, una iniciativa enmarcada en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE 2024-2027) y financiada por la Junta de Castilla y León.

El acto, que reunió a estudiantes, profesorado e investigadores, sirvió para poner en valor el potencial innovador de los jóvenes universitarios y su papel en la creación de empresas y el registro de patentes surgidas de la actividad académica.

El Programa de Prototipos Orientados al Mercado tiene como objetivo apoyar el desarrollo de proyectos fin de grado y fin de máster con una clara orientación hacia la comercialización y la transferencia de conocimiento. Está dirigido a estudiantes de los últimos cursos de Grado y Máster de la Universidad de Salamanca que deseen transformar sus ideas en productos o servicios con potencial real en el mercado.

Durante la jornada, que comenzó a las 11:00 horas en la Sala Menor de la Hospedería Fonseca, se proyectó un vídeo resumen con los proyectos desarrollados este curso, se entregaron diplomas a los participantes y tutores, y se presentaron casos de éxito de ediciones anteriores.

Posteriormente, entre las 12:30 y las 14:00 horas, tuvo lugar un Escaparate Tecnológico en el hall del edificio, donde se expusieron los 24 prototipos elaborados por los estudiantes. En esta actividad participaron también grupos de alumnos de bachillerato y Formación Profesional, que realizaron una visita guiada por los profesores Hugo Perera Martínez y Gabriel Villarrubia González, del Departamento de Ingeniería Mecánica y del Departamento de Informática y Automática, respectivamente.

Los proyectos desarrollados en el curso 2024-2025 se distribuyen entre diversos centros de la Universidad de Salamanca:

Facultad de Ciencias : 12 proyectos (Ingeniería Informática, Estadística, Ingeniería Geológica, Máster en Ingeniería Informática y Máster en Semiconductores y Tecnologías Electrónicas).

Facultad de Ciencias Sociales : 2 proyectos (Grado en Trabajo Social y Máster en Ciencia de Datos aplicada a las Ciencias Sociales).

Facultad de Economía y Empresa : 2 proyectos (Grado en ADE, Economía y Doble Grado en PYMES y Farmacia).

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar : 2 proyectos (Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, y Máster en Ingeniería Industrial).

Escuela Politécnica Superior de Zamora : 2 proyectos (Grado en Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería Mecánica).

Facultad de Biología : 1 proyecto (Grado en Biotecnología).

Facultad de Ciencias Químicas : 1 proyecto (Máster en Ingeniería Química).

Facultad de Enfermería y Fisioterapia : 1 proyecto (Grado en Fisioterapia).

Facultad de Psicología : 1 proyecto (Máster en Psicología General Sanitaria).

Facultad de Educación: 1 proyecto (Grado en Educación Primaria).

Con esta nueva edición, la Universidad de Salamanca refuerza su compromiso con la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento, promoviendo que las ideas surgidas en las aulas puedan convertirse en soluciones reales para la sociedad y el tejido empresarial.