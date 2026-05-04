La Universidad de Salamanca impulsa su Plan de Diversidad e Inclusión para combatir la discriminación

La Universidad de Salamanca avanza en la elaboración de su nuevo Plan de Diversidad e Inclusión, una iniciativa impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social bajo el lema “Construyendo una universidad más diversa e inclusiva”. Este proyecto responde a las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) 2/2023, que obliga a las universidades a desarrollar medidas concretas contra el acoso y la discriminación.

El proceso arrancó el pasado mes de marzo con una primera jornada celebrada en el Aula Magna de San Boal, donde participaron estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y administración (PTGAS). En este encuentro se presentaron los resultados de un estudio sobre diversidad e inclusión en la institución, además de analizar experiencias de otras universidades.

Entre las aportaciones destacadas, la profesora Eva Espinar, de la Universidad de Alicante, compartió aprendizajes sobre la creación de planes similares, mientras que también se tomaron como referencia iniciativas de la Universidad de Córdoba.

Durante la jornada, los participantes trabajaron en cuatro áreas clave: currículum y cultura universitaria, servicios de apoyo y bienestar, participación estudiantil y comunicación institucional. Este trabajo permitió identificar prioridades y propuestas concretas desde todos los sectores de la comunidad universitaria.

La vicerrectora Marta Gutiérrez Sastre subrayó que el objetivo es consolidar “una cultura universitaria basada en el respeto, la equidad, la inclusión y la valoración de la diversidad”.

El proyecto tuvo continuidad el 30 de abril con una segunda jornada, en la que se devolvieron los resultados a la comunidad y se avanzó en la definición de las líneas de acción del futuro plan.