La USAL y su impulso a los institutos científicos: "Vamos a potenciar los grupos de investigación con una mayor financiación"

La Universidad de Salamanca impulsará sus institutos de investigación. Así lo ha anunciado el vicerrector José Miguel Mateos Roco durante la inauguración de la Jornada Científica del INCyL 2025. "Vamos a simplificar gran parte de los programas propios que tenemos y a potenciar los grupos de investigación con una mayor financiación por grupo", ha destacado. Los centros contarán así con una partida para definir el programa que elijan.

También se ha aprobado el Programa III: Ayudas para financiar contratos predoctorales de la Universidad de Salamanca, que integra una novedad: la subida de la nota de corte ante el gran volumen de socitudes que debían de ser evaluadas y que "luego no eran financiadas"; y está pendiente la triple convocatoria del Programa II: Contratos postdoctorales en cuanto la Junta de Castilla y León lance el programa de ayudas 'Andrés Laguna'.

Con el objetivo de atraer el talento y retenerlo, la Universidad de Salamanca añadirá un programa nuevo para investigadores que traigan contratos o proyectos de excelencia. "En caso de que estuvieran preparando una solicitud les ayudaríamos a preparar el proyecto y una vez que lo consiguieran podrían venir aquí y desarrollarlo". La institución académica trabaja al mismo tiempo para contratar científicos que hayan publicado en revistas de alto impacto. "Lo plantearé entre hoy y diciembre para poder aprobarlo, tenerlo listo y lanzarlo a principios de 2026", ha señalado el vicerrector.

El Ayuntamiento de Salamanca, por su parte, colaborará en un programa para promover doctorados industriales y financiará durante dos años a las empresas del alfoz que tengan proyectos con la Universidad para que sus estudiantes sean contratados y realicen sus tesis. En el proceso de selección se valorará el expediente académico de los alumnos interesados. "Hemos firmado el convenio este mes y cuando el consistorio firme su parte lanzaremos la convocatoria".

Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL). Foto de archivo | S24H

Jornada Científica del INCyL 2025

La Jornada Científica del INCyL 2025 ha sido inaugurada durante la mañana de este jueves, 6 de noviembre y está dirigida a los estudiantes e investigadores relacionados con el instituto. "Es una ventana a lo que nos apasiona: explorar el cerebro y sus secretos", ha mantenido el secretario Académico, Rubén Deogracias. Los más jóvenes tendrán la oportunidad de inspirarse y los más experimentados, de recordar por qué eligieron ese camino.

La directora del INCyL, Arantxa Tabernero Urbieta, ha añadido que la jornada se vive como una "fiesta" y que desde el centro se van a atender a dos demandas: mejorar los servicios de apoyo a la investigación y formar un instituto real "del que todos nos sintamos parte y donde trabajemos juntos para mejorar la calidad de vida de la sociedad a corto y largo plazo y devolverle lo que hace por nosotros".