La Universidad de Salamanca inaugura una exposición inédita sobre la relación de Unamuno y la ciencia

La Universidad de Salamanca ha inaugurado, en la mañana de este miércoles, una exposición dedicada a la poco conocida e investigada relación entre Miguel de Unamuno y la ciencia. El acto, encabezado por vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata; la directora de la Casa-Museo Unamuno, Ana Chaguaceda; y la comisaria de la exposición, Marta García Gasco, ha tenido lugar en el Aula de la Columna, en las Escuelas Mayores.

El recorrido expositivo incluye referencias a científicos de la época con los que Unamuno mantuvo relación, como Santiago Ramón y Cajal, Blas Cabrera o Gregorio Marañón, así como figuras internacionales como Albert Einstein. También se pone en valor la presencia de mujeres científicas, entre ellas la salmantina Dolores Cebrián.

La Universidad de Salamanca inaugura una exposición inédita sobre la relación de Unamuno y la ciencia | s24h

Durante la inauguración se ha querido destacar la colaboración de diversas instituciones y la presencia de familiares del escritor. Asimismo, se ha subryado el valor de la muestra para reinterpretar la conocida frase “¡Que inventen ellos!”, tradicionalmente mal entendida, para revelar su verdadero significado como una reflexión crítica sobre el papel del ser humano frente al progreso científico y tecnológico.

La exposición reúne documentos originales, cartas, fotografías y libros procedentes en su mayoría de los fondos de la Casa Museo Unamuno, así como de diversas instituciones colaboradoras. Además, se han organizado actividades complementarias como conferencias, visitas guiadas y la publicación de contenidos digitales.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de junio en el Aula de la Columna.